Il finissage della mostra “Una storia di Design Ceramico” alla Fondazione Marcello Morandini

Il design ceramico si mette in mostra a Varese attraverso il racconto diretto dei suoi protagonisti. Domenica 7 giugno 2026, alle ore 15:30, la Fondazione Marcello Morandini ospiterà una visita guidata speciale per il finissage dell’esposizione “Una storia di Design Ceramico”. L’evento, curato da Fabio Carnaghi, non sarà una semplice passeggiata tra le opere, ma un dialogo aperto tra il curatore e gli artisti Sandra Baruzzi, Eloisa Gobbo, Mathias Och e Karin Putsch-Grassi, permettendo al pubblico di scoprire i retroscena della progettazione ceramica.

Dalla lungimiranza di Morandini al Premio MIDeC

Il percorso espositivo trae origine da una felice intuizione di Marcello Morandini che, nel 1997, durante la sua presidenza del Museo di Cerro a Laveno Mombello, istituì un premio biennale dedicato al design ceramico. La mostra ripercorre questa storia esponendo i lavori di icone come Antonia Campi, Ambrogio Pozzi e lo stesso Morandini, tutti insigniti del prestigioso riconoscimento internazionale. Accanto a questi maestri, trova spazio una selezione di opere provenienti dalle quattro edizioni del Premio MIDeC, iniziativa portata avanti dal 2019 dall’Associazione Amici del MIDeC per continuare a indagare le nuove frontiere del settore.

Oltre la ceramica: l’omaggio a Josef Albers

Oltre al focus sul design ceramico, i visitatori che varcheranno la soglia della Fondazione potranno immergersi in altre due proposte culturali di rilievo. Fino al 20 dicembre 2026, sarà infatti possibile visitare l’installazione “Interaction of Color”, un tributo a Josef Albers. Lo spazio è stato concepito come un luogo immersivo dove il colore diventa oggetto di studio e contemplazione, offrendo un’esperienza sensoriale che dialoga con le geometrie rigorese che caratterizzano la sede museale di via del Cairo.

L’ascensore monumentale che diventa scultura

In coincidenza con il termine della mostra ceramica, chiuderà i battenti il 7 giugno anche l’esposizione dedicata a “Una scultura che diventa ascensore”. Si tratta di un racconto tecnico e artistico che illustra le fasi di sviluppo del nuovo monumentale ascensore del museo. Il progetto, che si preannuncia come un vero e proprio segno architettonico e scultoreo integrato nell’edificio, vedrà la sua realizzazione finale entro la fine del 2026, segnando un nuovo capitolo per l’accessibilità e l’estetica della Fondazione.

Informazioni pratiche per la visita

Per partecipare alla visita guidata speciale di domenica 7 giugno, la prenotazione non è obbligatoria ma caldamente consigliata, data la disponibilità limitata dei posti nelle sale. L’incontro rappresenta l’ultima occasione per approfondire il legame storico tra la tradizione ceramica di Laveno Mombello e l’arte contemporanea varesina attraverso le voci di chi quelle opere le ha ideate e realizzate.