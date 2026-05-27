Il fiume Olona raccontato in 200 immagini: a Cairate la mostra dell’Archivio Fotografico Italiano

Un viaggio fotografico lungo il corso dell’Olona, da Varese fino a Milano, per raccontare trasformazioni, memoria e identità del territorio. È questo il cuore di “Fiume Olona. Geografie del territorio da Varese a Milano”, il nuovo progetto promosso dall’Archivio Fotografico Italiano, frutto di oltre due anni di ricerca e lavoro sul campo.

La mostra sarà ospitata negli spazi del Monastero di Santa Maria Assunta di Cairate e proporrà al pubblico oltre 200 immagini tra fotografie storiche e contemporanee. Un percorso visivo che mette in dialogo passato e presente, offrendo uno sguardo sul paesaggio attraversato dal fiume e sulle sue continue trasformazioni.

L’iniziativa vuole anche aprire una riflessione sul ruolo della fotografia come strumento di documentazione, indagine e interpretazione del territorio contemporaneo. L’esposizione sarà visitabile dal 7 al 28 giugno 2026. Domenica 7 giugno, alle 16.30, è in programma una visita guidata alla mostra seguita dalla presentazione del volume dedicato al progetto, pubblicato per l’occasione.

Il progetto rappresenta uno degli appuntamenti principali organizzati dall’AFI prima della pausa estiva e si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio fotografico contemporaneo.

Sempre nel mese di giugno, l’Archivio Fotografico Italiano sarà protagonista anche a Malpensa con il finissage della mostra “Gabriele Maria Pagnini. Ritratti di un’Epoca 1970–2000”, in programma giovedì 11 giugno alle 17.30 allo Spazio PhotoSquare del Terminal 1.

L’evento, organizzato insieme a SEA Milan Airports, sarà anche l’occasione per presentare il progetto di acquisizione dell’archivio fotografico di Pagnini, che entrerà ufficialmente a far parte del fondo AFI. Un patrimonio considerato di grande valore storico e documentario, destinato ad arricchire ulteriormente il lavoro di conservazione e diffusione della fotografia italiana contemporanea portato avanti dall’associazione.

Nel frattempo l’Archivio Fotografico Italiano guarda già ai prossimi appuntamenti internazionali: è infatti in preparazione la trasferta ad Arles, in Francia, dove AFI celebrerà i vent’anni di attività.