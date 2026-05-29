“Il futuro del turismo tra sfide e sostenibilità”: il convegno alla LIUC di Castellanza

Il settore turistico, pur rimanendo un pilastro dell’economia globale, si trova oggi ad affrontare una fase di profonda trasformazione dettata dalle recenti crisi sanitarie, geopolitiche e ambientali che ne hanno messo a nudo la fragilità. Per analizzare queste dinamiche e delineare le traiettorie di sviluppo futuro, la LIUC – Università Cattaneo e la LIUC Business School promuovono un momento di riflessione focalizzato sulla capacità di adattamento del comparto.

Sostenibilità e resilienza al centro del dibattito

L’incontro in programma si pone l’obiettivo di esplorare le sfide cruciali che attendono gli operatori del settore, mettendo al centro temi come la sostenibilità e la resilienza. In un contesto internazionale in rapido mutamento, il confronto verterà sulle trasformazioni strutturali necessarie per ridefinire l’offerta turistica, rendendola capace di resistere agli urti esterni e di rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori globali.

L’impegno della LIUC per il turismo responsabile

L’Ateneo di Castellanza conferma la propria vocazione verso lo studio del settore attraverso il “Responsible Tourism Lab”. Si tratta di un laboratorio attivo all’interno dell’università che ha come missione principale la promozione di una crescita sostenibile del turismo, basata su criteri di ricerca scientifica rigorosi e su una visione etica dell’accoglienza. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per uno sviluppo che rispetti i territori e le comunità locali.

Nuove opportunità formative dal 2026

La risposta accademica alle sfide del mercato si concretizza anche in un potenziamento dell’offerta didattica. A partire dal prossimo anno accademico 2026/27, verrà infatti attivato il nuovo indirizzo di laurea in “Economia e Management in Tourism and Hospitality Management”. Questo percorso mira a formare i manager del futuro, dotandoli delle competenze necessarie per gestire la complessità delle strutture ricettive moderne.

Focus sull’alta formazione executive

Parallelamente al percorso universitario, la LIUC Business School ha lanciato un programma di alta formazione executive dedicato specificamente al “Food & Beverage Management”. Il corso è stato progettato per sviluppare competenze avanzate con un focus particolare sul settore alberghiero, riconoscendo nella gestione della ristorazione di qualità uno degli elementi distintivi e competitivi per l’ospitalità di alto livello.