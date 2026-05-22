Il futuro dell’economia è verde? A Materia il confronto tra politica e ricerca

La transizione ecologica può diventare il motore di una nuova crescita economica? E soprattutto: come evitare che i costi del cambiamento ricadano sulle fasce più fragili della popolazione? Sono alcune delle domande che guideranno il confronto in programma giovedì 28 maggio alle 21 negli spazi di Materia, a Sant’Alessandro di Castronno.

Ospiti della serata saranno Emanuele Felice, economista e docente all’Università IULM di Milano, e Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati. Un dialogo che intreccerà politica, ricerca economica e grandi trasformazioni sociali, partendo da un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico: il rapporto tra sostenibilità ambientale e sviluppo.

Negli ultimi anni il tema della transizione verde è passato dall’essere percepito come un possibile limite alla crescita a una delle condizioni considerate necessarie per garantire competitività e innovazione. Una trasformazione che apre però interrogativi concreti sulle strategie economiche da adottare e sul ruolo delle istituzioni.

Tra gli argomenti al centro dell’incontro ci saranno il rapporto tra ambiente e giustizia sociale, la redistribuzione delle risorse, gli investimenti pubblici e le politiche fiscali necessarie per accompagnare la riconversione ecologica senza ampliare le disuguaglianze.

Lo sguardo sarà rivolto anche alle esperienze europee, con particolare attenzione ai modelli adottati in alcuni Paesi che stanno investendo con decisione nella riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e nella costruzione di nuove politiche industriali.

L’appuntamento sarà aperto al pubblico e pensato come occasione di confronto non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per cittadini, associazioni e realtà del territorio interessati a comprendere come cambieranno economia, lavoro e società nei prossimi anni.ù

Materia si trova in via confalonieri 5 sant’alessandro Castronno.