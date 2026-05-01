Il Galà del Sorriso incanta: magia e solidarietà per l’Ospedale Del Ponte
Successo per “Il Galà del Sorriso – La Magia esiste” promosso da Il Ponte del Sorriso: spettacolo e beneficenza insieme per sostenere un progetto dedicato alle sale parto
Grande partecipazione ed entusiasmo per “Il Galà del Sorriso – La Magia esiste”, l’evento organizzato da Il Ponte del Sorriso che ha saputo conquistare un pubblico numeroso e trasversale, regalando una serata all’insegna dello stupore, del divertimento e della solidarietà.
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Lo spettacolo, costruito su numeri di magia di altissimo livello, ha lasciato gli spettatori a bocca aperta tra illusioni sorprendenti, colpi di scena e momenti di comicità capaci di coinvolgere grandi e piccoli. Direzione artistica affidata a Walter Maffei, tra i più apprezzati illusionisti italiani, con la conduzione di Thomas Incontri.
Sul palco si sono alternati artisti di grande talento: dalle irresistibili battute di Gigi Rock all’incredibile esibizione di Zio Potter, passando per il mentalismo di Raffaele Scircoli. Applausi anche per il super ospite Mirco Menegatti, maestro della magia classica, per Mattia Santangelo che ha coinvolto i bambini, e per il duo Ale Bellotto e Cristina Valenti. A chiudere la serata il comico Ricky Bokor e il suggestivo numero di Leonardo Butera.
Tra i momenti più emozionanti, il racconto di Walter Maffei che ha ricordato l’incontro con un bambino con una malformazione alla mano, trasformando una magia in un gesto di delicatezza e inclusione.
La serata ha visto anche la partecipazione del cantante Faluem e delle modelle della Nazionale Modelle, impegnate in iniziative benefiche.
Ma la vera magia è stata la generosità del pubblico: i fondi raccolti contribuiranno alla realizzazione di ambienti più accoglienti e colorati nelle sale travaglio dell’Ospedale Del Ponte, per rendere il momento della nascita ancora più sereno.
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