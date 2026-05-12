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Busto Arsizio/Altomilanese

“Il giorno della civetta”: don Paolo Alliata sul palco del “Fratello Sole” di Busto Arsizio

Il sacerdote milanese parla del Mistero cristiano ricorrendo a immagini e temi tratti dalla letteratura e dal cinema. Appuntamento alle 21 di martedì 12 maggio

cinema teatro fratello sole

Martedì 12 Maggio alle 21 al Teatro Fratello Sole di via Massimo D’Azeglio a Busto Arsizio, si terrà una conferenza sul tema “Il Giorno della Civetta – La Verità che Vince L’Omertà”. A parlare sarà don Paolo Alliata, sacerdote della Diocesi di Milano e laureato in lettere classiche.

Nel corso dell’incontro, don Alliata racconterà nella predicazione e negli scritti, il grande Mistero cristiano ricorrendo volentieri a immagini e temi tratti dalla letteratura e dal cinema.

Il sacerdote, che è anche rettore del liceo “Montini” di Milano, non è nuovo a intrecci di questo genere. Nella parrocchia dell’Incoronata dove è vicario, propone da dieci anni – un giovedì sera al mese – le “Passeggiate nella Letteratura”, con l’ascolto di pagine scelte di letteratura non religiosa, cui sono però affiancati “affondi” di natura spirituale.

L’ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento posti; l’evento è in collaborazione con il Lions Club Busto Arsizio Europa Cisalpino e con San Carlo. Per informazioni si può chiamare il numero 0331.626031 oppure visitare il sito internet: www.fratellosole.it.

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Pubblicato il 12 Maggio 2026
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