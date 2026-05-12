“Il giorno della civetta”: don Paolo Alliata sul palco del “Fratello Sole” di Busto Arsizio
Il sacerdote milanese parla del Mistero cristiano ricorrendo a immagini e temi tratti dalla letteratura e dal cinema. Appuntamento alle 21 di martedì 12 maggio
Martedì 12 Maggio alle 21 al Teatro Fratello Sole di via Massimo D’Azeglio a Busto Arsizio, si terrà una conferenza sul tema “Il Giorno della Civetta – La Verità che Vince L’Omertà”. A parlare sarà don Paolo Alliata, sacerdote della Diocesi di Milano e laureato in lettere classiche.
Nel corso dell’incontro, don Alliata racconterà nella predicazione e negli scritti, il grande Mistero cristiano ricorrendo volentieri a immagini e temi tratti dalla letteratura e dal cinema.
Il sacerdote, che è anche rettore del liceo “Montini” di Milano, non è nuovo a intrecci di questo genere. Nella parrocchia dell’Incoronata dove è vicario, propone da dieci anni – un giovedì sera al mese – le “Passeggiate nella Letteratura”, con l’ascolto di pagine scelte di letteratura non religiosa, cui sono però affiancati “affondi” di natura spirituale.
L’ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento posti; l’evento è in collaborazione con il Lions Club Busto Arsizio Europa Cisalpino e con San Carlo. Per informazioni si può chiamare il numero 0331.626031 oppure visitare il sito internet: www.fratellosole.it.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
GrandeFratello su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.