Il giorno si fa notte in Europa: in arrivo due grandi eclissi solari in meno di un anno
Tra agosto 2026 e agosto 2027 due importanti fenomeni astronomici coinvolgeranno l’Europa. Anche nel Varesotto saranno visibili eclissi - seppur parziali - di grande impatto visivo
Tra il 2026 e il 2027 gli appassionati di astronomia avranno due occasioni straordinarie per osservare il Sole oscurato dalla Luna. A distanza di meno di dodici mesi si verificheranno infatti due importanti eclissi solari che coinvolgeranno l’Europa, offrendo spettacoli diversi ma ugualmente suggestivi anche per chi osserverà il fenomeno dall’Italia e dal Varesotto.
Il 12 agosto 2026 il Sole diventerà una sottile falce luminosa
Il primo appuntamento è fissato per il 12 agosto 2026. La fascia della totalità attraverserà Groenlandia, Islanda e Spagna settentrionale, dove il Sole sarà completamente oscurato per circa due minuti. In Italia non si assisterà alla totalità, ma l’eclissi sarà comunque molto evidente. Nel Nord Italia, e quindi anche nel Varesotto, il fenomeno avverrà poco prima del tramonto, verso le ore 20.20. Il Sole apparirà coperto per oltre il 90% della sua superficie, trasformandosi in una sottile falce luminosa vicina all’orizzonte occidentale. Uno scenario particolarmente affascinante anche dal punto di vista fotografico, con la possibilità di immortalare il Sole parzialmente oscurato nel cielo della sera.
Il 2 agosto 2027 arriva la «eclissi del secolo»
Meno di un anno dopo, il 2 agosto 2027, sarà la volta di quella che molti astronomi e appassionati hanno già soprannominato «l’eclissi del secolo». La Luna proietterà la propria ombra dalla Spagna meridionale attraverso il Nord Africa fino al Medio Oriente. La durata massima della totalità raggiungerà 6 minuti e 22 secondi nei pressi di Luxor, in Egitto, rendendola una delle eclissi totali più lunghe dell’intero XXI secolo. In Europa la totalità sarà osservabile soprattutto nel sud della Spagna. In Italia il fenomeno sarà invece parziale, con differenze significative tra le varie regioni. Nel Varesotto il Sole sarà oscurato per circa metà del suo diametro, mentre nelle regioni meridionali e a Lampedusa la copertura supererà il 90%, avvicinandosi alla totalità.
Non sarà l’ultima occasione per l’Europa
Le eclissi del 2026 e del 2027 rappresentano il biennio più spettacolare per gli osservatori europei dei prossimi decenni, anche se non saranno gli unici eventi degni di nota: tra il 2028 e il 2034 il continente assisterà ad altre eclissi anulari e totali, seppur meno favorevoli per l’Italia. Il 26 gennaio 2028 un’eclissi anulare interesserà infatti la Penisola Iberica, attraversando Spagna e Portogallo. Successivamente, il 30 marzo 2033 e il 20 marzo 2034 si verificheranno altre eclissi totali visibili in alcune aree del continente europeo e delle regioni limitrofe.
Lo sguardo rivolto al 2081
Se è vero che non mancheranno altri fenomeni significativi, molti astronomi europei guardano già a un appuntamento particolarmente atteso: quello del 3 settembre 2081. In quella data la fascia della totalità attraverserà Francia, Svizzera e Austria, lambendo anche il Nord Italia. Si tratterà di una delle eclissi più favorevoli per il cuore dell’Europa e per una parte del territorio italiano nel corso del secolo.
Gli altri appuntamenti del decennio
Anche gli anni successivi offriranno occasioni interessanti per osservare il Sole parzialmente oscurato dalla Luna. Tra queste spicca l’eclissi anulare del 1° giugno 2030, visibile come eclissi parziale dall’Italia e da gran parte dell’Europa. In alcune aree del Mediterraneo meridionale la copertura raggiungerà percentuali molto elevate, offrendo uno spettacolo notevole a chi osserverà il fenomeno utilizzando strumenti e filtri certificati per la protezione degli occhi.
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