Il Giro del Varesotto fa tappa a Casorate: torna la corsa serale di San Tito

Sarà Casorate Sempione a ospitare giovedì 28 maggio la terza tappa del Giro del Varesotto 2026. L’appuntamento è con la 19ª edizione della “Corsa Serale di San Tito – 5° Memorial Vittorio Magnoni”, gara nazionale Fidal sui 5 chilometri organizzata dall’Asd Amatori Atletica Casorate.

Negli anni la prova casoratese si è guadagnata la fama di gara più veloce del circuito grazie a un percorso particolarmente scorrevole: appena sette curve e un ultimo chilometro in discesa che spesso ha favorito tempi di alto livello e nuovi record personali. Una caratteristica che richiama ogni anno atleti da tutta la provincia e anche da fuori territorio, soprattutto tra chi è alla ricerca del proprio miglior tempo sui 5 chilometri.

La corsa sarà anche un momento di ricordo per Vittorio Magnoni, socio fondatore dell’Atletica Casorate, presidente della società dal 2006 al 2010 e figura storica del podismo varesino. Durante la serata verrà ricordata anche Ersilia Isotta, presenza molto conosciuta all’interno della società sportiva locale.

Casorate occupa inoltre un posto storico nel Giro del Varesotto: la gara era infatti già presente nelle prime edizioni del circuito tra il 1999 e il 2000, prima del ritorno stabile nel calendario a partire dal 2006 in occasione della festa patronale di San Tito.

PROGRAMMA

Il ritrovo è previsto dalle 18 nell’area feste di via Roma. Alle 19.30 partiranno le gare giovanili del Bimbogiro e del Minigiro, mentre alle 20.15 scatterà la prova competitiva valida per il Giro del Varesotto. A seguire spazio anche alla corsa non competitiva aperta a tutti.

Il tracciato attraverserà alcune delle principali vie del paese con partenza da via Roma, passaggio da piazza Mazzini e arrivo sulla pista di atletica dopo il lungo tratto finale in discesa che caratterizza la gara.

Anche quest’anno sarà predisposta una griglia speciale riservata ai migliori atleti della classifica generale competitiva, con la presentazione al pubblico dei protagonisti del circuito prima della partenza.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione saranno previste limitazioni temporanee alla circolazione nelle strade interessate dal percorso e un servizio di sicurezza coordinato lungo tutto il tracciato di gara.

Maggiori informazioni: Atletica Casorate