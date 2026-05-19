Il Giro d’Italia in idrovolante parte dalle sponde di Sesto Calende e Castelletto Sopra Ticino
Sabato 23 e domenica 24 maggio la tappa inaugurale della seconda edizione della manifestazione promossa dall'Aviazione Marittima Italiana in collaborazione con Confindustria
Il Lago Maggiore accoglie la partenza della seconda edizione del Giro d’Italia in idrovolante, l’iniziativa nazionale promossa dall’Aviazione Marittima Italiana per raccontare e valorizzare la cultura dell’idrovolo, il patrimonio degli idroscali storici e le nuove prospettive del volo anfibio. La manifestazione, comunemente chiamata Gidro, si sviluppa in tredici tappe complessive, articolate in due fasi stagionali, e coinvolge dodici velivoli tra idrovolanti anfibi ultraleggeri e aerei di aviazione generale provenienti anche dall’estero. L’appuntamento con la conferenza stampa di presentazione e l’avvio del tour è fissato per sabato 23 e domenica 24 maggio alla Marina di Verbella, in una delle due frazioni lacustri di Sesto Calende: Sant’Anna (l’altra è Lisanza).
LA SECONDA EDIZIONE AL VIA DAL LAGO MAGGIORE
La prima parte del tour si tiene dal 23 al 30 maggio con il decollo dall’area compresa tra Sesto Calende e Castelletto Sopra Ticino, per poi toccare uno scalo sul Lago di Como, una tappa a Desenzano del Garda e l’arrivo a Trieste. La seconda tratta, in programma dal 5 al 13 settembre, porta gli equipaggi dal Lago Trasimeno fino a Gallipoli, attraversando l’Italia centrale e meridionale. L’itinerario unisce laghi, coste e idrosuperfici per mostrare la versatilità operativa del volo anfibio e la sua capacità di connettere territori esclusi dalle infrastrutture aeroportuali tradizionali.
La scelta del luogo per l’avvio del tour si lega alla storia locale. Il territorio varesino conserva proprio a Sesto Calende uno dei luoghi simbolo della storia dell’idroaviazione nazionale: l’area dell’idroscalo di Sant’Anna, legata alla tradizione della Siai Marchetti, all’Aeronautica Militare e a una stagione industriale, tecnologica e sportiva. L’evento intende proporre l’idrovolante non solo come rievocazione, ma come strumento moderno per il turismo, la mobilità sostenibile, la valorizzazione dei territori lacustri e la connessione tra aree isolate. Il comparto aeronautico rappresenta per questa zona un’identità produttiva, culturale e industriale che mira a diventare leva di attrazione turistica e sperimentazione.
IL PROGRAMMA
Il fine settimana si apre sabato 23 maggio alle 10:45 con l’arrivo degli idrovolanti, seguito alle 11 dalla conferenza stampa. Alle 11:45 si procede alla firma della Piattaforma Nazionale per gli Idroscali Storici e il Volo Anfibio, mentre dalle 14:30 alle 16 si svolgono i fly demo e l’incontro con i piloti.
Domenica 24 maggio il programma comincia alle 10 con la cerimonia di apertura che prevede i saluti ufficiali, la benedizione e l’alzabandiera. Alle 10:30 si apre la conferenza dedicata a idrovolanti, storia e ambiente. Tra i relatori figurano Elisabetta Giordani, sindaco di «Sesto Calende Porto di Cielo», e Massimo Stilo, sindaco di Castelletto Ticino, con l’intervento «L’Aeronautica sulla sponda Piemontese». Seguono i contributi di Claudio Tovaglieri, presidente di Air Vergiate, su «Passaleva l’Uomo dei record», di Filippo Meani, coordinatore del Savoia Marchetti Historical Group, con la relazione «Ricordare per Costruire», e di Marzio Mariani, presidente del Gruppo Lavoratori Seniores SIAI Marchetti, incentrato su «Un Archivio Prezioso». Il presidente dell’Aviazione Marittima Italiana, Orazio Frigino, interviene sul «Recupero Idroscali Storici», mentre Enrico Cestino del Politecnico di Torino illustra il progetto «Un S.55 del futuro». Dopo gli interventi delle Autorità Militari e del Generale di Squadra Aerea Giulio Mainini, presidente nazionale dell’Arma Aeronautica, la giornata si chiude con i fly demo e le attività dimostrative in calendario dalle 15 alle 18.
La tappa del Lago Maggiore ottiene il patrocinio dei Comuni di Sesto Calende e Castelletto Sopra Ticino, di Confindustria Varese e del Lombardia Aerospace Cluster. Il partner ufficiale del tour è il Gruppo Caroli Hotels.
Sesto Calende si fa “Porto di Cielo” per il secondo giro d’Italia in idrovolante
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