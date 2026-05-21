Il Giro d’Italia sul Lago Maggiore: grande festa e finale insidioso a Verbania

Il Giro d’Italia porterà lo spettacolo sulle strade del Verbano con la 13ª tappa: una frazione di 189 chilometri che, dopo una prima parte totalmente pianeggiante attraverso la Pianura Padana, promette scintille e colpi di scena proprio negli ultimi 30 chilometri. Un traguardo perfetto per gli attaccanti, ma che terrà con il fiato sospeso anche i big della classifica generale. (foto copertina a cura di Report di Volo)

Occhi puntati anche sull’enfant du pays, Filippo Ganna da Vignone, che corre proprio sulle strade di casa.

Il Percorso: centosessanta chilometri di quiete, poi il finale di fuoco

La partenza da Alessandria darà il via a una lunga marcia di avvicinamento lungo la costa ovest del Lago Maggiore. Una volta superato il traguardo volante di Stresa, la fisionomia della corsa cambierà radicalmente. Come ricordano i direttori sportivi sui pullman delle squadre: «Correte davanti, prendete gli strappi nelle prime posizioni». Il finale piatto da Alessandria si trasformerà infatti in un terreno estremamente insidioso, caratterizzato da due ascese che non permetteranno distrazioni. Il primo strappo è quello di Bieno: una salita dalle pendenze tutto sommato abbordabili, che servirà a scremare il gruppo e ad accendere le polveri.

Dopo la svolta secca a Trobaso, periferia di Verbania, toccherà al terribile strappo di Ungiasca, il vero punto critico della giornata. Una salita di 4,7 km con una pendenza media del 7,3% e punte massime che superano il 13%. Un dente durissimo con alcuni chilometri costantemente sopra il 10%, seguito da un falsopiano altrettanto ingannevole.

Fatta la scollinata, i corridori affronteranno la tecnica discesa attraverso Comero e Cambiasca. Gli ultimi 3 chilometri si snoderanno interamente lungo il lago: una strada inizialmente larga che andrà a restringersi seguendo la costa, prima del rettilineo finale di 300 metri in asfalto che incoronerà il vincitore sul lungolago di Pallanza, con il traguardo in piazza Garibaldi.

Info di servizio: gli orari della tappa

La partenza da Alessandria (Piazza della Libertà) è fissata alle ore 12:55, nel pomeriggio inoltrato si arriva sul Lago Maggiore, passando da Borgomanero verso le 15.30 e da Arona verso le 15.45.

A Stresa è previsto il Traguardo Volante intorno alle ore 16:12 – 16:30 (gli orari di riferimento variano a seconda della media oraria che terranno i corridori).

Giunti a Fondotoce, i corridori affronteranno la salita di Bieno tra le 16:30 e le 16:50.

La salita di Ungiasca verrà approcciata – secondo le tabelle orarie – tra le 16:36 e le 16:57.

Arrivo a Verbania (Piazza Garibaldi / Viale delle Magnolie) stimato tra le 17:01 e le 17:25.

Dal Varesotto: in traghetto da Laveno per evitare il traffico

Per tutti gli appassionati di ciclismo provenienti dalla sponda varesina del Lago Maggiore che vogliono godersi l’arrivo in prima fila senza l’incubo del traffico e delle strade chiuse, la soluzione più rapida e suggestiva è senza dubbio il traghetto traghetto Laveno – Intra.

La navigazione unisce costantemente le due sponde ed è il mezzo ideale per la giornata di oggi. Il punto di sbarco a Intra (Piazza del Mercato) ospita tra l’altro l’Open Village del Giro, aperto dalle 13:30 alle 18:30. Da lì, il lungolago di Pallanza e la linea del traguardo sono raggiungibili con una camminata lungo il lago (giro più lungo) o sulla strada interna (una ventina di minuti).

Si raccomanda di consultare gli orari potenziati della Navigazione Laghi per la giornata e di muoversi con ampio anticipo, poiché è previsto un grande afflusso di pubblico e la viabilità interna di Verbania subirà pesanti modifiche e chiusure già dal primo pomeriggio.

Il Giro-E parte da Angera

Da ricordare che nella stessa giornata su percorso più breve si snoda anche la tappa del Giro-E, che partirà da Angera sulla sponda lombarda, per poi seguire da Arona più o meno lo stesso percorso.

Per questo motivo le strade vengono chiuse circa due ore prima dell’orario del transito della corsa dei professionisti.