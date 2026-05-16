Il Grande Anello Verde Sommese è realtà: oltre 200 persone alla camminata inaugurale lungo il sentiero

Una “tangenziale verde” finalmente percorribile, con tanto di frecce, tabelle e QR code lungo i sentieri. Sabato 16 maggio il Grande Anello Verde Sommese (GAVS) ha vissuto la sua giornata inaugurale, con oltre duecento persone che hanno risposto al richiamo del CAI di Somma Lombardo e si sono ritrovate al santuario della Madonna della Ghianda, in località Mezzana, per il taglio del nastro ufficiale di un percorso atteso da anni.

Galleria fotografica L’inaugurazione del Grande Anello Verde Sommese 4 di 13

Famiglie con bambini, ciclisti, escursionisti più o meno allenati, gruppi di scout: il pubblico variegato che si è messo in cammino fin dalle 9 del mattino è la conferma della scommessa lanciata dalla sezione sommese del Club Alpino Italiano. Una scommessa che, fra anello breve da 4 chilometri e giro completo da 25, ha tenuto banco fino al primo pomeriggio, con i volontari distribuiti lungo il tracciato pronti a fornire indicazioni e, all’occorrenza, a recuperare chi non se la sentisse di proseguire.

Da una tesi di laurea del 2012 al sentiero segnato

A raccontare la genesi del progetto è stato Andrea Zanardi, socio CAI e architetto, ideatore del GAVS: «Questo è un progetto che nasce ormai qualche anno fa, addirittura la prima idea di progetto era della mia tesi di laurea, siamo nel 2012. Quello che abbiamo voluto fare è proprio valorizzare delle realtà che già esistono dal punto di vista sia storico che paesaggistico, ma anche ambientale, intorno alla città di Somma, affinché queste realtà tornassero proprietà della città, ad uso dei cittadini ma anche di chi viene da fuori, perché ci sono delle rilevanze storico-culturali di grande pregio e l’identità di questi luoghi spesso viene un po’ meno».

L’obiettivo, ha spiegato Zanardi, è stato fin dall’inizio quello di ricucire: «L’idea è di riconnettere, di ricucire queste rilevanze, di nuovo metterle al servizio della città. È proprio la prospettiva di rivalorizzare questi territori».

A presentare l’iniziativa è stato il presidente della sezione sommese del CAI, Diego Del Tredici: «Siamo qui all’inaugurazione del Grande Anello Verde Sommese, una bellissima idea del nostro socio Andrea Zanardi, che qualche anno fa è arrivato in consiglio e ha detto: “Mi piacerebbe cucire insieme i sentieri di Somma”». Da quell’intuizione, condivisa con i soci, è partito il percorso – è il caso di dirlo – che ha portato il GAVS dalla carta alla segnaletica posata sul territorio, con un lavoro durato anni e culminato nelle scorse settimane con la sistemazione dei circa 40 pali e delle 27 tabelle località dotate di QR code.

Calò: «Dalla teoria ai fatti, un sogno per la città»

A portare il saluto dell’amministrazione comunale è stato Francesco Calò, assessore al Territorio e al Turismo di Somma Lombardo, che ha sottolineato il valore civico dell’operazione: «È un onore, perché questo lavoro è frutto di una tesi di laurea del buon Andrea, e abbiamo cercato di portare la teoria nei fatti. Oggi si concretizza un piccolo sogno: avere un anello pedonabile dato ai cittadini di Somma, ma anche ai cittadini di tutti i comuni limitrofi».

Un riconoscimento, quello dell’assessore, che fotografa bene la natura del GAVS: un’infrastruttura “leggera”, costruita su sentieri esistenti e strade bianche, ma capace di mettere in rete attrattori naturalistici e storici – dalle aree umide a nord alla brughiera a sud, dalle testimonianze dell’attività aviatoria e del periodo bellico a ovest fino al fiume Ticino, al Panperduto e ai canali Villoresi e industriale a est.

Un punto di partenza, non di arrivo

Zanardi ha tenuto a precisare che l’inaugurazione non è il traguardo finale, ma un primo tassello: «Si può fare in qualsiasi momento. Sono 24 chilometri, 25 se si fa in bicicletta, un percorso lungo da fare a piedi. L’idea è che questo sia anche un punto di partenza: noi adesso inauguriamo il sentiero con la segnaletica, ma il futuro vorrebbe vedere questo progetto sempre più consolidato sul territorio, intrecciato con altre realtà di itinerari, e soprattutto messo in sicurezza in alcuni passaggi, là dove si incontra con la viabilità automobilistica».

Il riferimento è ai tratti in cui il sentiero attraversa o costeggia strade trafficate, nodi che restano da affrontare per rendere il GAVS pienamente accessibile in piena sicurezza, soprattutto a famiglie e gruppi di bambini.

Una rete di volontari e un metodo

Dietro il successo della giornata c’è un lavoro corale: la sezione CAI Somma Lombardo, una quindicina di volontari impegnati nella posa della segnaletica, il sostegno economico dell’amministrazione comunale e la collaborazione del Parco del Ticino, oltre all’inserimento del tracciato nel catasto sentieri regionale.

Da oggi il Grande Anello Verde è a disposizione di tutti, percorribile in senso orario o antiorario, a piedi o in bicicletta, anche per sezioni. Una “tangenziale verde” che, come scriveva VareseNews già nel 2020 raccontando il progetto sulla carta, prova davvero a far scoprire, a chi vive in zona e a chi arriva da fuori, un territorio che spesso si attraversa distrattamente in auto sulla strada per Malpensa, e che invece nasconde dietro casa boschi, acque, brughiera e secoli di storia.