Il Grande Anello Verde Sommese, “prima tangenziale pedonale di Somma”

«È la prima tangenziale pedonale di Somma Lombardo». Francesco Calò, assessore al territorio e al turismo della città di Somma, è ben soddisfatto del grande risultato raggiunto – con un gioco di squadra – con la attivazione del GAVS, il Grande Anello Verde di Somma che sarà inaugurato il prossimo 16 maggio (dopo una serata introduttiva questo venerdì, 8 maggio).

«È per me un grande onore aver contribuito al Gavs, un’infrastruttura verde che insieme al Cai e al Parco del Ticino abbiamo voluto portare avanti, una infrastruttura dove la mobilità dolce la fa da padrone» dice Calò.

Il Comune di Somma ha avuto una parte importante nel sostenere il progetto del Cai di Somma, nato dalla tesi di laurea di Andrea Zanardi (a lungo vicepresidente della sezione), che ha richiesto un attento lavoro di coordinamento, dal momento che interviene in territorio del Parco del Ticino. Il percorso – lungo 24 km – consente di unire altri sentieri e ciclabili. All’interno di diversi capitoli di spesa, il Comune di Somma ha investito nel progetto 5mila euro.

Calò ne trae anche una riflessione: «È un progetto che testimonia come la volontà dei singoli può essere più veloce e determinata degli enti superiori. Un grande grazie al Cai e ad Andrea per la proposta, al Parco del Ticino, agli uffici comunali e a tutti quelli che hanno reso possibile questo risultato».

Percorribile anche per sezioni, il Grande Anello Verde consente di toccare ambienti naturalistici molto vari (brughiera, pinete, aree umide), tra cui Siti d’Importanza Comunitaria, ma consente anche di scoprire testimonianze dell’attività umana che vanno dalla preistoria fino al Novecento, passando per Medioevo e Risorgimento. Oltre ad essere un’infrastruttura per il tempo libero dei cittadini sommesi, grazie all’unitarietà del percorso, alla segnaletica accurata e anche a un “brand” riconoscibile, il Gavs ha anche un grande potenziale per il turismo di prossimità.