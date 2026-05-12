“Il grande show dei sogni” in scena a Cogliate con gli Artisti Vagabondi

Teatro e fantasia domenica 17 maggio al Teatro Ferraroli di Cogliate dove l’associazione culturale teatrale Artisti Vagabondi porta in scena “Il grande show dei sogni”. L’appuntamento è fissato per le 15 al Centro culturale parrocchiale di piazza Giovanni XXIII.

«Non una commedia, non musical, bensì uno spettacolo – dicono gli Artisti Vagabondi – Questo é “Il grande show dei sogni”, l’ultima nostra fatica che chiude la stagione teatrale 2025/26». Uno show che promette un pomeriggio all’insegna dell’intrattenimento e della fantasia, con atmosfere ispirate al mondo del circo e del varietà. In scena un numeroso cast artistico composto da attori, performer e artisti della compagnia, impegnati in una rappresentazione pensata per coinvolgere pubblici di tutte le età.

La regia è firmata da Federico Reforgiato.

Il cast artistico vede la partecipazione di Kiyron, Elisa Ricci, Antea Borrelli, Luca Pacchioni, Nando Costantino, Giovanni Sannino, Lisa Targa, Stefania Memeo, Elena Sofia Terramagra, Sara Castellan, Giada Lanzo, Ilaria Sorrentino, Simone Bacuzzi, Giulia Federici, Claudio Fusari, Marianna Borrelli, Simone Farinazzo, Edoardo Bombonato, Santina Foti, Gaia Terzoni, Alice Terramagra e Lara Alagna.

Per informazioni, biglietti e prenotazioni è possibile consultare il sito www.parrocchiacogliate.com