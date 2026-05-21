Il grande teatro a Villa Menotti: Vacis e Pirovano accendono il Cadegliano Festival “Piccola Spoleto”

Tutto è pronto a Cadegliano Viconago per la sedicesima edizione del “Cadegliano Festival – Piccola Spoleto”, la rassegna di arti sceniche e figurative dedicata al celebre compositore Gian Carlo Menotti. La manifestazione, ideata e promossa da Teatro Blu, trasformerà il borgo dell’alto Varesotto in un palcoscenico diffuso tra ville storiche, cortili e parchi, portando nel territorio nomi di rilievo internazionale come il regista Gabriele Vacis e l’attore Mario Pirovano.

L’eredità del Maestro Gian Carlo Menotti

Il festival rappresenta un legame profondo con le radici del territorio e con la figura di Gian Carlo Menotti, nato proprio a Cadegliano e fondatore del leggendario Festival dei Due Mondi di Spoleto. L’obiettivo della kermesse è quello di onorare un artista capace di trasformare piccoli centri in poli culturali di portata mondiale, utilizzando l’arte come strumento di diplomazia e sviluppo.

«È l’unico Festival al mondo dedicato al Maestro Gian Carlo Menotti – spiega Silvia Priori, direttrice artistica – nato proprio qui a Cadegliano, nella casa in cui vivo da molti anni con la mia famiglia. Per noi è un onore ricordare un grande artista che, oltre a essere stato un compositore di fama internazionale, ha fondato nel 1958 il Festival dei Due Mondi di Spoleto».

L’arte come motore economico e sociale

Oltre all’alto valore artistico, il festival punta i riflettori sulla capacità della cultura di generare ricchezza e lavoro per la comunità locale. L’esempio di Spoleto, che grazie all’intuizione di Menotti è diventata un centro nevralgico internazionale, rimane la guida per questo progetto che vuole valorizzare l’alto Varesotto e i suoi spazi più suggestivi.

«Il suo esempio dimostra come il teatro e l’arte possano essere un vero motore economico – prosegue Silvia Priori, direttrice artistica –. Un progetto culturale ben radicato nel territorio è in grado di generare economie di scala, creare lavoro, attivare comunità e trasformare profondamente un luogo. Spoleto ne è la prova: da paese privo persino di infrastrutture essenziali è diventata un centro nevralgico riconosciuto a livello internazionale».

I grandi protagonisti e i luoghi della rassegna

La XVI edizione si svilupperà attraverso due fine settimana intensi, con un programma che spazia dal teatro di prosa ai concerti, fino alle mostre figurative. Cuore dell’evento saranno le splendide dimore Liberty del paese, come Villa Menotti e Villa Toletti, insieme alla Biblioteca Comunale e ai giardini, che accoglieranno il pubblico in un’atmosfera sospesa nel tempo.

Tra gli appuntamenti più attesi spiccano quelli con Mario Pirovano, custode della tradizione di Dario Fo e Franca Rame, e Gabriele Vacis, uno dei padri del teatro di narrazione. Non mancheranno presenze internazionali come gli svizzeri Fabiano Alborghetti e Massimiliano Zampetti, oltre a momenti dedicati alla musica con il pianista Antonio Davì e il bandoneonista Thomas Guggia. Arricchiranno l’offerta le mostre d’arte curate da Enrico Colombo, Monica Brenga e Vincenzo Cristini.

SABATO 6 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

ORE 15.00– BIBLIOTECA COMUNALE

MOSTRA FIGURATIVA

UN RACCONTO IN DIVENIRE

A cura di Monica Brenga

ORE 16.00 – CORTILE LUIGI BELLO, via Monico, 8

MOSTRA FIGURATIVA

SI APRA IL SIPARIO !!!

A cura di Enrico Colombo

Esposizione di opere per Teatro, Burattini e Arte

L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!

A seguire

ORE 16.30 – SCUOLA TEATRO BLU

PETER PAN Corso bambini a cura di Arianna Rolandi

L’ ISOLA DEL TESORO Corso adulti a cura di Roberto Gerbolès

ORE 18.30 – VILLA TOLETTI, via Pellini, 19

RIFLESSIONI

E con Roberto Gerbolès (attore) e Pablo Tevez (chitarra)

A seguire

NOTE DA OSCAR

Concerto con Antonio Davì (Pianoforte) e Thomas Guggia (Bandoneon)

Pausa aperitivo

ORE 20.15 – VILLA MENOTTI, via Monico, 16

MOSTRA FIGURATIVA

LA PRECISIONE DEL CASO – Dimenticare per ritrovarsi

A cura di Vincenzo Cristini

Passeggiata nel parco fra opere artistiche e teatrali

A cura di Betty e Enrico Colombo

L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!

6 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

ORE 21.00 – VILLA MENOTTI, via Monico,16 Cadegliano

Teatro Prosa

MARIO PIROVANO (MI)

LU SANTO JULLARE FRANCESCO

Testo di Dario Fo e Franca Rame

In caso di pioggia: Sala consiliare

A seguire brindisi sotto le stelle

DOMENICA 7 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

ORE 15.00– BIBLIOTECA COMUNALE

MOSTRA FIGURATIVA

UN RACCONTO IN DIVENIRE

A cura di Monica Brenga

ORE 17.00 – CORTILE LUIGI BELLO, via Monico, 8

MOSTRA FIGURATIVA

SI APRA IL SIPARIO !!!

A cura di Enrico Colombo

Esposizione di opere per Teatro, Burattini e Arte

L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!

ORE 18.30– VILLA MENOTTI, via Monico, 16

Teatro Family

TEATRO SCIENTIFICO (VR)

CUOR DI SMERALDO

Di e con Isabella Caserta

Musiche eseguite dal vivo da Valerio Mauro

Pupazzi di Mariana Berdeaga

In caso di pioggia: Sala consiliare

MOSTRA FIGURATIVA

LA PRECISIONE DEL CASO – Dimenticare per ritrovarsi

A cura di Vincenzo Cristini

SABATO 13 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

ORE 15.00 – BIBLIOTECA COMUNALE

MOSTRA FIGURATIVA

UN RACCONTO IN DIVENIRE

A cura di Monica Brenga

ORE 15.00 – CORTILE LUIGI BELLO, via Monico, 8

MOSTRA FIGURATIVA

SI APRA IL SIPARIO !!!

A cura di Enrico Colombo

Esposizione di opere per Teatro, Burattini e Arte

L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!

ORE 17.30 –LAVENA PONTE TRESA

ANFITEATRO PARCO HIRSCHHORN A

SCUOLA TEATRO BLU

PETER PAN

A cura di Arianna Rolandi con gli allievi del corso bambini

L’ SOLA DEL TESORO

A cura di Roberto Gerbolès con gli allievi del corso adulti

ORE 18.30– CORTILE LUIGI BELLO via Monico, 8 – Cadegliano

Teatro Prosa

FABIANO ALBORGHETTI e MASSIMILIANO ZAMPETTI (SVIZZERA)

IL MOVIMENTO ELEMENTARE

In caso di pioggia: Sala consiliare

ORE 20.15 – VILLA MENOTTI, via Monico, 16 – Cadegliano

MOSTRA FIGURATIVA

LA PRECISIONE DEL CASO – Dimenticare per ritrovarsi

A cura di Vincenzo Cristini

Passeggiata nel parco fra opere artistiche e teatrali

A cura di Betty e Enrico Colombo

L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!13 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

ORE 21.00– VILLA MENOTTI via Monico, 16

Teatro Prosa

GABRIELE VACIS (TO)

MEDITAZIONE SUL CIBO

ispirata a “Il pranzo di Babette” di Karen Blixen,

Con Gabriele Vacis e gli attori della Compagnia Poem

scenofonia e allestimento Roberto Tarasco

In caso di pioggia: Sala consiliare

A seguire brindisi sotto le stelle

DOMENICA 14 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

DALLE ORE 15.00 – BIBLIOTECA COMUNALE

MOSTRA FIGURATIVA

UN RACCONTO IN DIVENIRE

A cura di Monica Brenga

DALLE ORE 15.00 – CORTILE LUIGI BELLO

MOSTRA FIGURATIVA

SI APRA IL SIPARIO !!!

A cura di Enrico Colombo

Esposizione in progress di opere per il Teatro, i Burattini e l’Arte

L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!

ORE 18.30 – VILLA MENOTTI, via Monico, 16

Teatro Family

MICRO TEATRO (PG)

IL SEGRETO DEL BOSCO

Con Claudio Massimo Paternò – Ladislava Laura Dujsikova/Ingrid Monacelli

Testo Claudio Massimo Paternò e Ele

MOSTRA FIGURATIVA

LA PRECISIONE DEL CASO – Dimenticare per ritrovarsi

A cura di Vincenzo Cristini