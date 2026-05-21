Il grande teatro a Villa Menotti: Vacis e Pirovano accendono il Cadegliano Festival “Piccola Spoleto”
La sedicesima edizione della rassegna promossa da Teatro Blu porta grandi nomi della scena internazionale come Gabriele Vacis e Mario Pirovano tra parchi e ville Liberty
Tutto è pronto a Cadegliano Viconago per la sedicesima edizione del “Cadegliano Festival – Piccola Spoleto”, la rassegna di arti sceniche e figurative dedicata al celebre compositore Gian Carlo Menotti. La manifestazione, ideata e promossa da Teatro Blu, trasformerà il borgo dell’alto Varesotto in un palcoscenico diffuso tra ville storiche, cortili e parchi, portando nel territorio nomi di rilievo internazionale come il regista Gabriele Vacis e l’attore Mario Pirovano.
L’eredità del Maestro Gian Carlo Menotti
Il festival rappresenta un legame profondo con le radici del territorio e con la figura di Gian Carlo Menotti, nato proprio a Cadegliano e fondatore del leggendario Festival dei Due Mondi di Spoleto. L’obiettivo della kermesse è quello di onorare un artista capace di trasformare piccoli centri in poli culturali di portata mondiale, utilizzando l’arte come strumento di diplomazia e sviluppo.
«È l’unico Festival al mondo dedicato al Maestro Gian Carlo Menotti – spiega Silvia Priori, direttrice artistica – nato proprio qui a Cadegliano, nella casa in cui vivo da molti anni con la mia famiglia. Per noi è un onore ricordare un grande artista che, oltre a essere stato un compositore di fama internazionale, ha fondato nel 1958 il Festival dei Due Mondi di Spoleto».
L’arte come motore economico e sociale
Oltre all’alto valore artistico, il festival punta i riflettori sulla capacità della cultura di generare ricchezza e lavoro per la comunità locale. L’esempio di Spoleto, che grazie all’intuizione di Menotti è diventata un centro nevralgico internazionale, rimane la guida per questo progetto che vuole valorizzare l’alto Varesotto e i suoi spazi più suggestivi.
«Il suo esempio dimostra come il teatro e l’arte possano essere un vero motore economico – prosegue Silvia Priori, direttrice artistica –. Un progetto culturale ben radicato nel territorio è in grado di generare economie di scala, creare lavoro, attivare comunità e trasformare profondamente un luogo. Spoleto ne è la prova: da paese privo persino di infrastrutture essenziali è diventata un centro nevralgico riconosciuto a livello internazionale».
I grandi protagonisti e i luoghi della rassegna
La XVI edizione si svilupperà attraverso due fine settimana intensi, con un programma che spazia dal teatro di prosa ai concerti, fino alle mostre figurative. Cuore dell’evento saranno le splendide dimore Liberty del paese, come Villa Menotti e Villa Toletti, insieme alla Biblioteca Comunale e ai giardini, che accoglieranno il pubblico in un’atmosfera sospesa nel tempo.
Tra gli appuntamenti più attesi spiccano quelli con Mario Pirovano, custode della tradizione di Dario Fo e Franca Rame, e Gabriele Vacis, uno dei padri del teatro di narrazione. Non mancheranno presenze internazionali come gli svizzeri Fabiano Alborghetti e Massimiliano Zampetti, oltre a momenti dedicati alla musica con il pianista Antonio Davì e il bandoneonista Thomas Guggia. Arricchiranno l’offerta le mostre d’arte curate da Enrico Colombo, Monica Brenga e Vincenzo Cristini.
SABATO 6 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)
ORE 15.00– BIBLIOTECA COMUNALE
MOSTRA FIGURATIVA
UN RACCONTO IN DIVENIRE
A cura di Monica Brenga
ORE 16.00 – CORTILE LUIGI BELLO, via Monico, 8
MOSTRA FIGURATIVA
SI APRA IL SIPARIO !!!
A cura di Enrico Colombo
Esposizione di opere per Teatro, Burattini e Arte
L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!
A seguire
ORE 16.30 – SCUOLA TEATRO BLU
PETER PAN Corso bambini a cura di Arianna Rolandi
L’ ISOLA DEL TESORO Corso adulti a cura di Roberto Gerbolès
ORE 18.30 – VILLA TOLETTI, via Pellini, 19
RIFLESSIONI
E con Roberto Gerbolès (attore) e Pablo Tevez (chitarra)
A seguire
NOTE DA OSCAR
Concerto con Antonio Davì (Pianoforte) e Thomas Guggia (Bandoneon)
Pausa aperitivo
ORE 20.15 – VILLA MENOTTI, via Monico, 16
MOSTRA FIGURATIVA
LA PRECISIONE DEL CASO – Dimenticare per ritrovarsi
A cura di Vincenzo Cristini
Passeggiata nel parco fra opere artistiche e teatrali
A cura di Betty e Enrico Colombo
L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!
6 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)
ORE 21.00 – VILLA MENOTTI, via Monico,16 Cadegliano
Teatro Prosa
MARIO PIROVANO (MI)
LU SANTO JULLARE FRANCESCO
Testo di Dario Fo e Franca Rame
In caso di pioggia: Sala consiliare
A seguire brindisi sotto le stelle
DOMENICA 7 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)
ORE 15.00– BIBLIOTECA COMUNALE
MOSTRA FIGURATIVA
UN RACCONTO IN DIVENIRE
A cura di Monica Brenga
ORE 17.00 – CORTILE LUIGI BELLO, via Monico, 8
MOSTRA FIGURATIVA
SI APRA IL SIPARIO !!!
A cura di Enrico Colombo
Esposizione di opere per Teatro, Burattini e Arte
L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!
ORE 18.30– VILLA MENOTTI, via Monico, 16
Teatro Family
TEATRO SCIENTIFICO (VR)
CUOR DI SMERALDO
Di e con Isabella Caserta
Musiche eseguite dal vivo da Valerio Mauro
Pupazzi di Mariana Berdeaga
In caso di pioggia: Sala consiliare
MOSTRA FIGURATIVA
LA PRECISIONE DEL CASO – Dimenticare per ritrovarsi
A cura di Vincenzo Cristini
SABATO 13 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)
ORE 15.00 – BIBLIOTECA COMUNALE
MOSTRA FIGURATIVA
UN RACCONTO IN DIVENIRE
A cura di Monica Brenga
ORE 15.00 – CORTILE LUIGI BELLO, via Monico, 8
MOSTRA FIGURATIVA
SI APRA IL SIPARIO !!!
A cura di Enrico Colombo
Esposizione di opere per Teatro, Burattini e Arte
L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!
ORE 17.30 –LAVENA PONTE TRESA
ANFITEATRO PARCO HIRSCHHORN A
SCUOLA TEATRO BLU
PETER PAN
A cura di Arianna Rolandi con gli allievi del corso bambini
L’ SOLA DEL TESORO
A cura di Roberto Gerbolès con gli allievi del corso adulti
ORE 18.30– CORTILE LUIGI BELLO via Monico, 8 – Cadegliano
Teatro Prosa
FABIANO ALBORGHETTI e MASSIMILIANO ZAMPETTI (SVIZZERA)
IL MOVIMENTO ELEMENTARE
In caso di pioggia: Sala consiliare
ORE 20.15 – VILLA MENOTTI, via Monico, 16 – Cadegliano
MOSTRA FIGURATIVA
LA PRECISIONE DEL CASO – Dimenticare per ritrovarsi
A cura di Vincenzo Cristini
Passeggiata nel parco fra opere artistiche e teatrali
A cura di Betty e Enrico Colombo
L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!13 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)
ORE 21.00– VILLA MENOTTI via Monico, 16
Teatro Prosa
GABRIELE VACIS (TO)
MEDITAZIONE SUL CIBO
ispirata a “Il pranzo di Babette” di Karen Blixen,
Con Gabriele Vacis e gli attori della Compagnia Poem
scenofonia e allestimento Roberto Tarasco
In caso di pioggia: Sala consiliare
A seguire brindisi sotto le stelle
DOMENICA 14 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)
DALLE ORE 15.00 – BIBLIOTECA COMUNALE
MOSTRA FIGURATIVA
UN RACCONTO IN DIVENIRE
A cura di Monica Brenga
DALLE ORE 15.00 – CORTILE LUIGI BELLO
MOSTRA FIGURATIVA
SI APRA IL SIPARIO !!!
A cura di Enrico Colombo
Esposizione in progress di opere per il Teatro, i Burattini e l’Arte
L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!
ORE 18.30 – VILLA MENOTTI, via Monico, 16
Teatro Family
MICRO TEATRO (PG)
IL SEGRETO DEL BOSCO
Con Claudio Massimo Paternò – Ladislava Laura Dujsikova/Ingrid Monacelli
Testo Claudio Massimo Paternò e Ele
MOSTRA FIGURATIVA
LA PRECISIONE DEL CASO – Dimenticare per ritrovarsi
A cura di Vincenzo Cristini
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