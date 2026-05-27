Angera
Il Gruppo Alpini di Angera celebra 95 anni di storia con una giornata di festa
Fondato nel 1931, il gruppo angerese rappresenta una delle realtà storiche più longeve del mondo alpino e si prepara a festeggiare un importante traguardo insieme alla cittadinanza, alle autorità e alle associazioni del territorio
Domenica 21 giugno il Gruppo Alpini di Angera celebrerà il 95° anniversario di fondazione con una giornata di commemorazioni e momenti solenni patrocinata dal Comune di Angera.
Fondato nel 1931, il gruppo angerese rappresenta una delle realtà storiche più longeve del mondo alpino e si prepara a festeggiare un importante traguardo insieme alla cittadinanza, alle autorità e alle associazioni del territorio.
La giornata prenderà il via alle 8.45 con l’ammassamento presso il Comune di Angera, seguito alle 9 dall’alzabandiera. Alle 9.15 partirà la sfilata verso la piazza parrocchiale, mentre alle 9.45 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa di Santa Maria Assunta.
Il programma proseguirà alle 10.45 con la sfilata lungo viale Mario Greppi fino al Monumento dei Caduti, dove si terranno la deposizione della corona d’alloro e i discorsi delle autorità. Alle 11.30 il corteo attraverserà le vie cittadine passando da piazza Garibaldi e via Roma per poi concludersi nuovamente in piazza Parrocchiale.
Come indicato anche nella locandina ufficiale, la cerimonia sarà accompagnata dal Corpo Musicale A.N.A. dal 1886 “La Baldoria” di Busto Arsizio. L’evento si concluderà con un rinfresco al Centro Anziani.
L’iniziativa rappresenterà un momento di memoria, tradizione e riconoscenza verso il ruolo svolto dagli Alpini nella storia e nella vita della comunità angerese.