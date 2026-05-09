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Il Gruppo Alpini di Brinzio alla volta di Genova: “Ogni passo è anche per chi è andato avanti”

Le penne nere di Brinzio alla 97ª Adunata nazionale degli Alpini con un messaggio dedicato agli amici che non possono più sfilare

Gli alpini di Brinzio partono per Genova

C’è chi prepara lo zaino, chi sistema il cappello con la penna nera e chi, prima di partire, pensa agli amici che non ci sono più. Anche il Gruppo Alpini di Brinzio è in viaggio verso Genova per partecipare alla 97ª Adunata nazionale degli Alpini, uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati del mondo alpino.

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Una presenza annunciata con poche parole ma dense di significato: «Portiamo sulle spalle non solo i nostri zaini, ma i ricordi e le storie di chi oggi non può più sfilare con noi. Ogni passo qui a Genova è per loro. Penne Nere nel cuore, oggi e per sempre».

Un messaggio che racchiude lo spirito autentico dell’Adunata: amicizia, memoria e senso di appartenenza. Perché la sfilata non è soltanto una festa, ma anche un modo per mantenere vivo il ricordo degli alpini “andati avanti”, come vuole la tradizione del corpo.

Da anni il gruppo di Brinzio rappresenta un punto di riferimento nella vita del paese, custodendo valori legati al servizio, alla solidarietà e alla memoria storica. E anche quest’anno le penne nere brinziesi porteranno a Genova il volto della comunità del piccolo centro alle porte del Campo dei Fiori.

Tra cori, incontri e tricolori, l’Adunata sarà ancora una volta un momento di unione capace di attraversare generazioni. Con gli scarponi ai piedi e il cuore rivolto anche a chi continua a marciare nei ricordi.

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Pubblicato il 09 Maggio 2026
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