Il Gruppo Folkloristico Bosino verso i 100 anni: la storia raccontata a Radio Materia



Il Gruppo Folkloristico Bosino guarda al traguardo dei cento anni di attività e si prepara a celebrare una lunga storia fatta di tradizioni popolari, musica e identità varesina. È questo il cuore della nuova puntata di “Soci all Time”, la trasmissione di Radio Materia condotta da Orlando Mastrillo, che ha ospitato il presidente Alessandro Cremona e la segretaria Elena Brusa.

Durante la trasmissione i rappresentanti dell’associazione hanno ripercorso le origini del gruppo, nato per custodire e tramandare usanze, canti e balli della tradizione locale. Un patrimonio culturale che ancora oggi il Gruppo Bosino porta nelle piazze, nelle scuole e negli eventi cittadini con l’obiettivo di mantenere vivo il legame con le radici del territorio.

I costumi ottocenteschi e la Girometta

Uno dei temi centrali dell’intervista ha riguardato i costumi storici indossati durante le esibizioni, ispirati all’abbigliamento popolare ottocentesco del territorio varesino. Un lavoro di ricerca e ricostruzione che negli anni ha contribuito a rendere riconoscibile il gruppo anche fuori provincia.

Spazio anche alla Girometta, simbolo storico di Varese e tradizionale amuleto di pane azzimo legato alla devozione popolare. Un elemento che continua a rappresentare un forte segno identitario per la città e che il gruppo contribuisce a valorizzare durante le manifestazioni folkloristiche.

Il lavoro con i giovani e il centenario

Nel corso della puntata Alessandro Cremona ed Elena Brusa hanno sottolineato l’importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni, attraverso collaborazioni con scuole e istituzioni locali per trasmettere tradizioni che rischierebbero altrimenti di andare perdute.

Tra i progetti futuri c’è anche l’inaugurazione della nuova sede del gruppo e soprattutto la preparazione delle iniziative per il centenario, che cadrà nel 2027. Un appuntamento simbolico che il Gruppo Folkloristico Bosino vuole trasformare in un’occasione aperta alla città per raccontare quasi un secolo di storia varesina.

La puntata completa di “Soci all Time” è disponibile sui canali di Radio Materia.