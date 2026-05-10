Il Ligorna batte il Chisola: la finale playoff del Varese sarà a Genova
I genovesi rispettano il pronostico e superano 1-0 i piemontesi grazie al gol di Bruzzo. Domenica 17 maggio la sfida conclusiva del Girone A di Serie D. Retrocedono la Cairese di Floris e il Derthona
Pronostico rispettato nella seconda semifinale playoff del Girone A di Serie D. Il Ligorna, secondo in classifica, ha sfruttato il fattore casalingo e si è guadagnato l’approdo alla finale superando 1-0 il Chisola. Il gol partita di Bruzzo al 49′ spinge così la squadra ligure alla finale playoff, dove ad attenderli c’era già il Varese dopo la vittoria di sabato sera a Biella (leggi qui).
Sarà così il centro sportivo del quartiere Struppa la sede della finale playoff del Girone A di Serie D. Per il Varese, quindi, un’ultima trasferta stagionale e la voglia di rifarsi dopo aver subito due pesanti sconfitte in campionato dai genovesi: 4-0 all’andata e 3-1 al ritorno al “Franco Ossola”. I liguri, nello scontro decisivo, avranno a favore il fattore campo e anche la vittoria in caso di pareggio al termine dei supplementari; va da sé che, come a Biella, i biancorossi invece dovranno vincere per conquistare la vittoria ai playoff che – ricordiamo – non vale ai fini della promozione in Serie C. Sfuma invece la possibilità di giocare l’ultima in casa (e con il doppio risultato a favore) per la squadra di mister Andrea Ciceri.
Gli altri verdetti del campionato invece vedono retrocedere la Cairese di mister Roberto Floris – sconfitta in casa 1-0 dall’Asti – e il Derthona, che è caduto a sua volta tra le mura amiche contro il Gozzano; il 2-1 finale premia così i cusiani che ribaltano il pronostico e festeggiano la salvezza.
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