Il Ligorna punisce ancora il Varese: 5-3 e vittoria della finale playoff

Un’altra sconfitta, la terza in tre gare stagionali, un’altra batosta pesante che il Ligorna rifila al Varese per chiudere splendidamente il suo super campionato e conquistare meritatamente anche la finale playoff. Per il Varese un brusco ridimensionamento dopo la vittoria di Biella, che però è lo specchio anche della differenza nel corso della stagione tra le due squadre, quei 16 punti in più a favore dei genovesi. Il risultato finale va a sommarsi alle due precedenti stagionali, portando la somma finale a un eloquente 12-4 a favore del Ligorna.

In attesa di capire le scelte del Vado, il Ligorna festeggia a dovere questa vittoria, che potrebbe davvero portarli in Serie C, grazie a una graduatoria favorevole e a una programmazione mirata. Per il Varese invece ci sarà da capire cosa le riserverà il futuro, sicuramente non il salto tra i professionisti, ma ci sarà almeno di sperare che la prossima stagione si possano mettere le basi per fare meglio e, chissà, ridare una speranza ai tifosi biancorossi, anche oggi presenti in buon numero a Genova.

Un finale di stagione amaro per il Varese che dopo una stagione di alti e bassi, nelle ultime di campionato e nella semifinale di Biella aveva dimostrato un ottimo momento di forma, che aveva tenuto vive le speranze per un colpo esterno. Finisce invece con una sconfitta pesante, non tanto nel finale, quanto in alcuni frangenti di gara giocati davvero sotto tono dai ragazzi di mister Andrea Ciceri. Per quanto riguarda il futuro dell’allenatore non ci sono decisioni ufficiali in coda alla gara di Genova, ma le parole del diretto interessato non portano neanche a un matrimonio da rinnovare. Staremo a vedere.

FISCHIO D’INIZIO

Ultima gara della stagione per Ligorna e Varese che si giocano il titolo – purtroppo solo platonico – della finale dei playoff del Girone A di Serie D. In attesa di sapere se il Vado rinuncerà davvero alla Serie C dopo aver vinto il campionato, nel quartiere Struppa di Genova i biancorossi sfidano i genovesi per la finale playoff. Nei due precedenti stagionali il Ligorna ha sempre vinto ampiamente (4-0 all’andata, 3-1 al ritorno) e questo è un fattore che spinge ancora di più la squadra di mister Ciceri, che ha a disposizione un solo risultato per conquistare il titolo. In caso di parità al termine dei supplementari, infatti, verrà premiata la squadra meglio posizionata in classifica, ovvero il Ligorna. Qualche assenza per i due allenatori: 3-4-2-1 per Pastorino – che deve fare a meno dell’ex Pastore per squalifica e del centrale Sabbione per infortunio – e in attacco posiziona Busto e Di Masi alle spalle di Vuthaj, capocannoniere del girone pur giocando solo il ritorno. Il Varese, che perde Malinverno all’ultimo, scende in campo con un 4-2-3-1 per il Varese con Guerini, Tentoni e Cogliati alle spalle di Sovogui, decisivo nelle ultime tre gare con un assist e due gol. Gara importante, peccato per la scarsa presenza di pubblico, anche a causa del ridotto numero di posti del centro sportivo del Ligorna.

PRIMO TEMPO

Buoni ritmi nei primi minuti, con le due squadre che ribaltano il campo senza tanti tatticismi. Difese però attenti sui primi tentativi e così di tentativi veri e propri non se ne vedono. Il Varese pressa bene e riesce a prendere un po’ di campo e al 22′ ha una grande occasione: Rodriguez sbaglia in impostazione e serve Guerini che da posizione defilata prova il mancino, conclusione però centrale che permette al portiere di rifarsi dell’errore precedente. E per la più classica legge del calcio: gol sbagliato, gol subito. Sul ribaltamento di fronte Piredda trova l’inserimento in area di rigore e con un colpo di testa in corsa devia in rete un crossa proveniente dalla fascia sinistra siglando l’1-0. Il Varese prova a reagire e si riporta in avanti con delle folate ma senza riuscire a creare i presupposti per il pareggio. Il Ligorna invece colpisce ancora, al 40′, quando tiene viva l’azione da una punizione dai 40 metri e in area è ancora Piredda e ritrovarsi nel posto giusto per battere per la seconda volta Bugli, questa volta con un destro preciso che si insacca per il 2-0. Tempo due minuti e arriva anche il tris: palla persa in costruzione dal Varese, Scannapieco scambia con Miccoli e con un destro potente batte ancora Bugli con per il 3-0 con il quale si chiude il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Ligorna che approccia al meglio anche il secondo tempo con due occasioni nei primi due minuti: prima è Dellepiane a inserirsi bene ma concludere male, poi Carlini con un mancino al volo manda fuori di poco. Il poker è però servito all’8′ quando Busto su punizione trova poco reattivo Bugli e mette a segno il 4-0. I sostenitori del Varese si fanno sentire dalla tribunetta e chiamano la squadra a una risposta. Risposta che arriva e porta a due reti nel giro di una manciata di minuti: al 14′ Guerini va a segno con un mancino dal limite dell’area che si insacca all’angolino per il 4-1; subito dopo entra Qeros per Sovogui e alla prima azione va a segno sfruttando l’errore in costruzione di Piredda realizzando il 4-2 con un mancino potente sotto la traversa. Le due reti fanno riprendere morale ai biancorossi che spingono forte ma sale anche il nervosismo con diversi contatti al limite tra i giocatori delle due squadre. Al 29′ però Marangon sbaglia il retropassaggio e spalanca il campo a Vuthaj che solo davanti a Bugli non ha problemi a siglare il 5-2. Non è finita: il Varese riparte e al 33′ ha un rigore a favore per la trattenuta ingenua di Carlini su Qeros. Dal dischetto si presenta Palesi che spiazza Rodriguez e fa 5-3. La gara resta frizzante e combattuta

TABELLINO

LIGORNA – VARESE 5-3 (3-0)

Marcatori: 23′ pt e 40′ pt Piredda (L), 44′ pt Scannapieco (L), 8′ st Busto (L), 14′ st Guerini (V), 16′ st Qeros (V), 29′ st Vuthaj (L), 34′ st rig. Palesi (V)

LIGORNA (3-4-2-1): Rodriguez; Dellepiane, Bruzzo, Scannapieco; Tiana, Miccoli (48′ st Lurani), Piredda, Carlini (43′ st Pallavicini); Di Masi (17′ st Vassallo), Busto; Vuthaj. A disposizione: Gentile, Costantino, Vernetti, Zenati, Vitali, Sodini. All.: Pastorino.

VARESE (4-2-3-1): Bugli; Agnelli, Bertoni (30′ st Costante), Bruzzone, Berbenni (10′ st Marangon); Palesi (34′ st Romero), De Ponti; Guerini, Tentoni, Cogliati (43′ st Del Signore); Sovogui (14′ st Qeros). A disposizione: Taina, Pliscovaz, Fabris, Bianchi. All.: Ciceri

Arbitro: Gallorini di Arezzo (Sperati e Ariut; IV uomo: Spinelli).

Corner: 6-2. Ammoniti: Miccoli, Vuthaj per il Ligorna; Guerini, Bruzzone, Mrangon, Tentoni per il Varese. Recupero: 1’ + 5’.

Note: giornata serena e calda, terreno di gioco in erba “sintetica”.

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