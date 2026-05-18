Il linguaggio della danza nelle fotografie di Edio Bison in mostra al Teatro Giuditta Pasta di Saronno

Il movimento che diventa immagine, il gesto che si trasforma in traccia visiva, la danza reinterpretata attraverso fotografia e colore. È questo il cuore di “Pop Dance”, la mostra fotografica di Edio Bison allestita nel foyer del Teatro Giuditta Pasta di Saronno fino al 14 luglio.

L’esposizione, curata da Sabrina Romanò, rientra nel progetto promosso da Helianto e ArtigianArte per portare l’arte all’interno degli spazi del teatro e creare occasioni di incontro tra pubblico, spettacolo e arti visive.

La danza reinventata attraverso la fotografia

Le opere di Edio Bison prendono spunto dal linguaggio della danza contemporanea, ma vanno oltre la semplice documentazione scenica. Attraverso un uso personale della post-produzione e del colore, l’artista trasforma i corpi in movimento in immagini sospese tra realtà e immaginazione.

Nelle fotografie il gesto si moltiplica, le figure si sdoppiano e il corpo diventa segno grafico, presenza evocativa, elemento dinamico che attraversa lo spazio.

Il risultato è un percorso visivo che unisce energia e leggerezza, in cui la danza viene riletta in chiave artistica e quasi astratta.

L’incontro con l’artista

Il pubblico potrà incontrare Edio Bison domenica 24 maggio alle 18 in occasione della presentazione ufficiale della mostra.

L’appuntamento sarà accompagnato da una performance artistica realizzata dagli attori dell’associazione organizzatrice e si concluderà con un aperitivo curato da “Galli al Teatro”.

Chi è Edio Bison

Nato a Saronno nel 1963, Edio Bison si avvicina alla fotografia fin da giovane. Dopo il diploma all’Istituto d’Arte e Comunicazione di Como, ha collaborato come fotografo freelance con diverse testate, sviluppando parallelamente una propria ricerca artistica sull’immagine e sulla composizione fotografica.

Nel corso degli anni ha partecipato a mostre personali e collettive in Italia e all’estero, prendendo parte anche ai Rencontres d’Arles, uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati alla fotografia.

La mostra “Pop Dance” sarà visitabile nel foyer del Teatro Giuditta Pasta durante gli spettacoli in cartellone e negli orari di apertura della biglietteria.