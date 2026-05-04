Il lunedì di Radio Materia tra sport, giovani registi, storie di donne e di musica

La settimana di Radio Materia riparte con una nuova storia delle nostre agenti speciali contro il cancro, con i verdetti di fine stagione nel calcio, una bella storia legata ad una casa e alla musica e una puntata di chi l’avrebbe mai detto che unisce diverse generazioni.

13,30 0048 Mission is possible

Loredana è la nuova ospite della trasmissione dedicata alle storie di donne che stanno affrontando la malattia e le cure.

14,00 La Materia dello Sport

Tempo di verdetti in serie D e di derby sanguinosi con Varesina e Castellanzese costrette ad affrontarsi per la salvezza. Il Varese va ai play off (senza senso) e l’exploit di un varesino in Turchia.

16,30 Soci All Time

La trasmissione realizzata in collaborazione con Csv Insubria oggi va a Saronno con Le stanze della musica, uno spazio dedicata all’insegnamento della musica in varie forme.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Questa sera avremo ospite lo scrittore Ernesto Masina che ci racconterà le storie che passano dalla sua penna e il nipote Sergio Mugliari col quale sta realizzando un documentario su personaggio che hanno dato lustro a Varese ma di cui si parla poco.