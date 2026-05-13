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Il macchinista beccato con la cocaina, il gattopardo in fuga e quel confine che non è uguale per tutti

I fatti del giorno principali e quelli più curiosi di mercoledì 13 maggio in meno di 10 minuti

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Tra le notizie del 13 maggio segnaliamo la storia del macchinista beccato nel bosco della droga con la cocaina, la storia dei trafficanti di essere umani al confine di Ponte Tresa che ricorda altre storie e una diversa percezione del confine italo-svizzero, la storia di un gattopardo che vagava per le strade e molte altre notizie.

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Pubblicato il 13 Maggio 2026
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