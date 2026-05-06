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Saronno/Tradate

Il maltempo colpisce il Saronnese: super grandinata a Cislago

Strade imbiancate e accumuli di ghiaccio sulle strade in diversi comuni tra cui Cislago, Carbonate e Cogliate. Colpita anche la città di Saronno

Cislago - Grandinata maggio 2026

Il maltempo ha colpito ancora una volta con particolare intensità il Saronnese.

Nel primo pomeriggio, mentre infuriava il primo vero temporale dell’anno, una forte grandinata ha colpito diversi comuni e in particolare Cislago, dove le strade si sono imbiancate come dopo una nevicata. Subito dopo la grandine ha iniziato a scorrere lungo le strade creando veri e propri “fiumi”.

Uno scenario purtroppo già visto nel 2020 e, con esiti ancora più gravi il 21 e 23 luglio 2023, quando la grandine si abbattè sul basso Varesotto causando danni per milioni di euro a strutture pubbliche e residenze private.

Tra i comuni colpiti dal temporale di oggi anche Saronno, e alcune località lungo la Varesina, come Carbonate e più a sud Cogliate.

La grandinata ha colpito anche il Comasco (nella zona di Lomazzo), la bassa Valle Olona (da Marnate a Gorla) e il Tradatese, dove a entrare nella fase più acuta del temporale è stata Lonate Ceppino.

Secondo le previsioni in serata potrebbero svilupparsi nuovi temporali ancora localmente molto intensi.

(Grandine a Cislago – foto di apertura da Facebook di Denis Pace)

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Pubblicato il 06 Maggio 2026
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