Il maltempo colpisce il Saronnese: super grandinata a Cislago

Il maltempo ha colpito ancora una volta con particolare intensità il Saronnese.

Nel primo pomeriggio, mentre infuriava il primo vero temporale dell’anno, una forte grandinata ha colpito diversi comuni e in particolare Cislago, dove le strade si sono imbiancate come dopo una nevicata. Subito dopo la grandine ha iniziato a scorrere lungo le strade creando veri e propri “fiumi”.

Uno scenario purtroppo già visto nel 2020 e, con esiti ancora più gravi il 21 e 23 luglio 2023, quando la grandine si abbattè sul basso Varesotto causando danni per milioni di euro a strutture pubbliche e residenze private.

Tra i comuni colpiti dal temporale di oggi anche Saronno, e alcune località lungo la Varesina, come Carbonate e più a sud Cogliate.

La grandinata ha colpito anche il Comasco (nella zona di Lomazzo), la bassa Valle Olona (da Marnate a Gorla) e il Tradatese, dove a entrare nella fase più acuta del temporale è stata Lonate Ceppino.

Secondo le previsioni in serata potrebbero svilupparsi nuovi temporali ancora localmente molto intensi.

(Grandine a Cislago – foto di apertura da Facebook di Denis Pace)