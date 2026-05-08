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Saronno/Tradate

Il maltempo ferma “Associazioni in Festa”: rinviato a ottobre l’evento previsto domenica a Saronno

Organizzatori e Amministrazione comunale hanno deciso di posticipare l’evento al 4 ottobre per garantire sicurezza e corretto svolgimento delle tante iniziative della festa

saronno - Idee in centro 2024

A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per il fine settimana, “Associazioni in Festa”, la manifestazione in programma domenica 10 maggio a Saronno, è stata rinviata al mese di ottobre.

La decisione è stata presa dagli organizzatori insieme all’Amministrazione comunale con l’obiettivo di garantire il corretto svolgimento dell’iniziativa e la sicurezza di cittadini, volontari e associazioni coinvolte.

“Associazioni in Festa” rappresenta uno dei momenti dedicati alla valorizzazione del ricco tessuto associativo cittadino, con la partecipazione di numerose realtà attive sul territorio nei settori del volontariato, della cultura, dello sport e dell’impegno sociale.

Il rinvio permetterà di mantenere invariato lo spirito dell’iniziativa, pensata come occasione di incontro e partecipazione aperta alla cittadinanza.

La manifestazione si svolgerà quindi domenica 4 ottobre.

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Pubblicato il 08 Maggio 2026
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