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Il maltempo non ferma l’Athlon Run: in 350 al via a Castiglione Olona

Alessandro Santaromita conferma il successo dello scorso anno mentre tra le donne si impone Elena Begnis davanti a Maria Chiara Bertin e Paola Turriziani

L’Athlon Run in 350 al via a Castiglione Olona

Nonostante il maltempo, sono stati circa 350 i partecipanti alla 17esima edizione dell’Athlon Run di Castiglione Olona. La manifestazione podistica, partita dal Castello di Monteruzzo, ha visto runners e appassionati impegnati sui percorsi da 5 e 10 chilometri.

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Santaromita concede il bis

A vincere la gara principale è stato ancora una volta Alessandro Santaromita, che ha confermato il successo ottenuto nella passata edizione. Alle sue spalle si sono classificati Camillo Giorgi e Filippo Zuanon.

Nel settore femminile il gradino più alto del podio è andato a Elena Begnis, già vincitrice della corsa nel 2011 e nel 2016. Seconda posizione per Maria Chiara Bertin, terza Paola Turriziani.

Le gare giovanili e il Nordic Walking

Tra i ragazzi impegnati nel percorso corto il più veloce è stato Simone Prina, mentre la prova di Nordic Walking è stata vinta da Emanuele Soccini.

I ringraziamenti degli organizzatori

Gli organizzatori hanno voluto ringraziare i Comuni di Castiglione Olona e Gornate Olona, oltre agli sponsor che hanno sostenuto l’evento. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ad AIC, Associazione Italiana Celiachia, che ha predisposto un ristoro dedicato anche agli atleti intolleranti al glutine.

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Pubblicato il 11 Maggio 2026
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