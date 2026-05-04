Il Mav in piazza per le famiglie: «Meno palazzi e più ascolto dei cittadini»
Sabato 16 maggio gazebo in Piazza Podestà con la pedagogista Chiara De Giorgio. Bardelli: «Le politiche si costruiscono tra la gente, non con gli slogan»
Portare il dibattito sulla famiglia fuori dai palazzi comunali per riportarlo tra le persone. È questo l’obiettivo del Mav (Movimento Angelo Vidoletti), che per sabato 16 maggio lancia un’iniziativa di ascolto diretto nel cuore di Varese. Dalle 10:00 alle 18:00, in Piazza Podestà, sarà allestito un gazebo dedicato al confronto con giovani e nuclei familiari del territorio.
Un punto di ascolto “senza filtri”
L’iniziativa, curata dalla pedagogista e consulente familiare Chiara De Giorgio, punta a superare la retorica istituzionale per raccogliere bisogni, idee e proposte concrete. «Vogliamo partire dall’ascolto – spiega Bardelli, leader del Mav – perché, a differenza di chi oggi governa la città, crediamo che le politiche si costruiscano tra la gente. Solo comprendendo ciò che le famiglie affrontano ogni giorno è possibile dare risposte, non slogan».
L’idea alla base dell’evento è quella di mappare le reali necessità del territorio per rendere Varese una città più vivibile, mettendo al centro chi la abita quotidianamente.
Investire sul futuro
Secondo la pedagogista De Giorgio, il benessere di una comunità passa necessariamente attraverso azioni mirate che coinvolgano tutte le generazioni: «Investire sulla famiglia e sui giovani significa investire sul futuro della città. Servono azioni, non dichiarazioni di principio. Una comunità coesa è capace di crescere, il resto è retorica e i cittadini ormai lo sanno bene».
L’appuntamento di sabato 16 maggio si configura quindi come un vero e proprio “laboratorio a cielo aperto”, dove il Mav invita la cittadinanza a partecipare attivamente per definire le priorità del welfare locale.
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