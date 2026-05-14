Varese News

Italia/Mondo

Il messaggio, la pistola e l’intervento dei carabinieri: anziano salvato in extremis a Massino Visconti

Determinante l’intervento dei militari dell’Arma dopo un messaggio inviato a un carabiniere di conoscenza dell’uomo. Forzato cancello e porta d'ingresso per raggiungere l'uomo

Carabinieri legnano

Provvidenziale intervento dei carabinieri nel pomeriggio del 13 maggio a Massino Visconti, dove un uomo di 86 anni è stato salvato mentre si trovava nella propria abitazione con una pistola impugnata e rivolta alla testa.

L’allarme è scattato attorno alle 15 quando l’anziano ha inviato un messaggio a un carabiniere della Compagnia di Arona, manifestando l’intenzione di compiere un gesto estremo. Immediata la segnalazione alla centrale operativa, che ha inviato sul posto una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile e i militari della Stazione di Lesa.

Giunti davanti all’abitazione, i carabinieri hanno dovuto forzare prima il cancello del cortile e poi la porta d’ingresso. Una volta entrati hanno trovato l’uomo disteso sul letto della camera matrimoniale con una pistola a tamburo carica, contenente cinque cartucce.

Determinante il sangue freddo di un appuntato della Radiomobile, che con un gesto rapido è riuscito a sottrarre l’arma dalle mani dell’anziano evitando conseguenze drammatiche. La pistola, regolarmente denunciata, è stata sequestrata in via cautelativa.

L’uomo, che secondo quanto emerso soffrirebbe di depressione legata a una grave malattia, è stato accompagnato all’ospedale di Borgomanero per accertamenti.

In caso bisogno di supporto è possibile chiamare il Numero Verde 800 334343, attivo h24: è il servizio Inoltre attivato da Regione Veneto (alla risposta c’è un breve messaggio registrato, subito dopo risponde l’operatore). Un altro servizio è quello di Telefono Amico, attivo dalle 10 alle 24, tutti i giorni dell’anno: il numero è 02 23272327

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.