Il miele varesino prova a ripartire: “La stagione dell’acacia promette bene, ora puntiamo sulla promozione”

Una stagione che, dopo anni complessi, sembra dare i primi segnali positivi, unita a un calendario fitto di appuntamenti per far conoscere un’eccellenza del territorio. Francesco Riva, da aprile nuovo presidente del Consorzio Qualità Miele Varesino, traccia la rotta dell’ente partendo proprio dai dati sulla produzione e dall’importanza della divulgazione, in occasione della Giornata mondiale delle api.

Presidente Riva, come stanno gli apicoltori e qual è lo stato di salute del miele varesino?

«Il Consorzio si sta posizionando per fare esattamente l’azione per cui è nato: la promozione del prodotto. Cercheremo di partecipare a tutti gli eventi utili alla divulgazione. Per il resto, come ogni anno, il miele è strettamente legato alle condizioni meteorologiche e al clima. Stando alle prime voci tra gli addetti ai lavori, quest’anno c’è chi è andato decisamente bene, in modo fondamentale rispetto alle scorse annate, segnate da una scarsissima produzione. Il miele di acacia, che è il nostro fiore all’occhiello e il prodotto principe della provincia di Varese, è andato un po’ meglio. Quando verranno completate le operazioni di smielatura avremo la certezza sulla quantità esatta e, soprattutto, sulla qualità, che resta un fattore fondamentale».

Ricorrenze come la Giornata delle api aiutano a far capire l’importanza di questo insetto e il lavoro che c’è dietro. Ma il vostro è un impegno che dura tutto l’anno.

«Ben venga una giornata dedicata, che serve a ricordare in modo omogeneo questo tema a livello globale. Più che di sole api, però, parlerei in generale di insetti impollinatori: l’ape ne è la regina e la principale artefice. La tutela e la salvaguardia di tutto il patrimonio apistico sono fondamentali per motivi ormai noti: l’impollinazione è la base della vita per tutto il mondo vegetale. Per questo è necessario avere un occhio di riguardo per le api, ma anche per gli apicoltori, che sono coloro che custodiscono e mantengono questo patrimonio».

Quali saranno le prossime iniziative concrete per promuovere il settore?

«Saremo presenti il 22 maggio ad Angera, in occasione della partenza della tappa del Giro E-Bike, per promuovere il nostro miele. A giugno, invece, ci sposteremo a Siena, in Toscana, per una giornata nazionale in cui porteremo i nostri prodotti per una sessione di degustazione e valutazione. Il miele d’acacia di Varese è una delle sole tre DOP registrate in tutta Italia in ambito apistico; l’incontro di Siena sarà un momento di confronto importante tra le varie DOP e altri mieli. Ricordiamo sempre che la provincia di Varese non produce solo acacia: il Consorzio tutela e promuove anche le altre produzioni autoctone, come il millefiori e il castagno».

Sul territorio si sviluppano anche realtà didattiche, come la nostra iniziativa a “Materia” a Castronno che ospita la “Via delle api” e un apiario didattico in collaborazione con Federico Tesser, che è membro del Consorzio. C’è la volontà di collaborare?

«Seguiamo con interesse queste realtà. L’obiettivo del Consorzio è valorizzare la cultura apistica sul territorio e la collaborazione con i soci che portano avanti progetti didattici e di divulgazione è sicuramente una strada da percorrere per coinvolgere i cittadini e le scuole».