Il Ministro per gli affari europei Tommaso Foti a Luino con Pellicini
il Ministro sarà ospite a Palazzo Verbania nell’ambito di un appuntamento elettorale che il candidato sindaco della lista Vento del Verbano avrà con i cittadini
Sabato 9 maggio alle ore 18.00 il Ministro per gli affari europei Tommaso Foti sarà ospite dell’Onorevole Andrea Pellicini a Luino a Palazzo Verbania nell’ambito di un appuntamento elettorale che il candidato sindaco della lista Vento del Verbano avrà con i cittadini.
Prima di essere nominato Ministro, l’Onorevole Foti è stato Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, gruppo parlamentare di Andrea Pellicini. Il giorno della visita del Ministro è di particolare importanza perché il 9 maggio si celebra la Festa dell’Europa in ricordo della storica “Dichiarazione Schuman” del 9 maggio 1950. Il ministro degli Esteri francese Robert Schuman propose la creazione di una Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA), ponendo le basi per l’integrazione europea e la pace duratura, rendendo impensabili guerre tra nazioni europee.
«Sono davvero contento che il Ministro abbia accettato il mio invito – dichiara il deputato Luinese – Tommaso Foti, oltre ad essere un componente autorevole del governo nazionale, è persona di grande spessore politico e umano. Sarà interessante ascoltarlo sullo stato di attuazione degli obiettivi del PNRR e sui rapporti Italia – Europa».
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