Il miracolo delle “draghette”: la Busto Nuoto è bi-campione d’Italia agli Assoluti di Cuneo

Un autentico capolavoro sportivo, firmato in condizioni di totale emergenza logistica. Agli Assoluti di Cuneo la Busto Nuoto Sincro scrive una delle pagine più incredibili della sua storia recente, conquistando una leggendaria doppia medaglia d’oro.

Le “draghette”, guidate dall’head coach Stefania Speroni, si sono laureate campionesse d’Italia sia nella prova acrobatica sia nella specialità a squadre. Un risultato che assume i contorni dell’impresa se si considera che la formazione bustocca è scesa in vasca con un gruppo giovanissimo, privo di atlete senior, e costretto da mesi a fare i conti con la chiusura della piscina di casa, la Manara.

Il trionfo nell’acrobatica e il bronzo nel duo

Il primo acuto tricolore è arrivato nella prova acrobatica. Sulle note della salsa “Magalenha” di Sergio Mendes, le dieci sincronette bustocche (Irene Bocchini, Nicole Borrelli, Aurora Caldera, Elisa Farina, Melissa Magi, Beatrice Merlotti, Vittoria Luce Milanesi, Lucrezia Riganti, Giorgia Spiz e Sara Zanzarelli) hanno letteralmente sbaragliato la concorrenza. Avvolte nei loro costumi verde brillante, hanno superato nettamente le storiche rivali della Rari Nantes Savona e del Sincro Seregno.

A impreziosire la spedizione piemontese ci ha pensato poi il duo composto da Melissa Magi e Giorgia Spiz – coppia assemblata solo all’inizio di questa stagione – capace di strappare un magnifico terzo posto. Nel singolo, le due atlete hanno chiuso rispettivamente al quarto (Spiz) e al settimo posto (Magi), portando la Busto Nuoto sul terzo gradino del podio nella classifica finale per società.

Il capolavoro a squadre: una rimonta da impazzire

Ma il vero colpo da maestro è andato in scena nella prova conclusiva della squadra. Partendo dal quarto posto delle eliminatorie, le draghette hanno sfoderato una prestazione monumentale sulle note del “mostro marino”. Una rimonta millimetrica che ha visto la Busto Nuoto scavalcare in un colpo solo Aurelia, Fiamme Oro e Sincro Seregno, stampando sul tabellone il punteggio monstre di 235.9650, davanti a Montebelluna (229.0208) e Savona (227.6259). Da segnalare anche l’ottimo 11° posto conquistato dalle giovanissime del Club Biancorosso.

«Oggi abbiamo dimostrato forza e unione – ha dichiarato una commossa Giorgia Spiz ai microfoni di Rai Sport –. Questo è un doppio oro meraviglioso. Ringraziamo Stefania Speroni per le coreografie e il preparatore Stefano Rossini: senza di lui non avremmo portato in vasca spinte così difficili».

La nota amara: il futuro della società è un rebus senza vasche

Se a Cuneo si piange per la gioia, al ritorno in scuderia l’atmosfera si fa subito tesa per via dell’annosa crisi degli impianti. Dove si alleneranno le bi-campionesse d’Italia? La piscina Manara non tornerà disponibile prima di settembre 2027. Fino ad oggi la squadra ha trovato temporaneo rifugio a Legnano, ma la convenzione scadrà improrogabilmente il prossimo 30 giugno a causa del subentro del nuovo gestore (Acquamore): è stata chiesta una proroga, che dovrà però essere valutata nei prossimi mesi. Si prospetta un nuovo anno sportivo da “nomadi” del nuoto artistico, con il sogno di bissare i successi ottenuti seppur in condizioni logistiche complicate.

Il ringraziamento del club

Al di là delle nubi sul futuro, la società ha voluto rendere merito allo staff tecnico con una nota ufficiale: “Dietro ogni grande risultato ci sono passione, sacrificio e persone speciali. Grazie di cuore ai nostri allenatori Stefania Speroni, Margherita Zucchi e Stefano Rossini per aver guidato le atlete con professionalità, cuore e dedizione fino a raggiungere questo grandissimo traguardo”.