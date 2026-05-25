Il mito del record dell’ora rivive a Varese nel ricordo di Luigi Ganna

Varese e la Valganna tornano a respirare l’atmosfera del ciclismo eroico. In attesa della ciclostorica del prossimo 12 luglio, la Asd Ganna ha promosso un incontro dedicato alla storia del record dell’ora proprio nel velodromo intitolato al primo vincitore del Giro d’Italia. Un momento di approfondimento che ha saputo unire la memoria storica delle prime competizioni su due ruote con le imprese tecnologiche e atletiche del ciclismo moderno.

Il velodromo nel segno di Luigi Ganna

Il Velodromo Ganna ha ospitato un racconto appassionato affidato a Samuele Corsalini, che ha guidato il pubblico in un viaggio a ritroso nel tempo. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di consolidare il legame profondo tra il territorio varesino e la bicicletta, ricordando un’epoca, tra fine Ottocento e inizio Novecento, in cui il velocipede non era solo uno strumento sportivo, ma un vero simbolo di progresso e trasformazione sociale.

Dalle origini al mito del record dell’ora

Grande attenzione è stata dedicata alla figura di Luigi Ganna, l’uomo che nel 1908 firmò il record dell’ora e che l’anno successivo entrò nella leggenda vincendo la prima edizione della corsa rosa. La narrazione ha toccato le corde del ciclismo pionieristico, fatto di strade polverose e fatica estrema, per poi arrivare all’evoluzione tecnica di una specialità affascinante come la sfida contro il tempo su pista, che vede oggi in Filippo Ganna uno dei suoi massimi interpreti mondiali.

Un omaggio alle radici del territorio

L’evento ha ripercorso la nascita delle prime società sportive varesine, contestualizzando il successo di Ganna all’interno di un clima di grande entusiasmo collettivo. La bicicletta in provincia di Varese è radice e identità, una passione che continua a vivere attraverso le storie dei campioni di ieri e di oggi, mantenendo intatto quel fascino fatto di sudore e sogni che caratterizzava le origini del movimento.

Prossima tappa al Museo di Brinzio

Il percorso di avvicinamento alla ciclostorica estiva non si ferma qui. Il prossimo appuntamento è già fissato per domenica 28 giugno, alle ore 16, presso il Museo di Brinzio. In questa occasione verrà inaugurata la mostra dedicata al ciclismo eroico, curata dalla Asd Ganna in collaborazione con Lazzati Grafiche, per permettere ad appassionati e curiosi di ammirare da vicino cimeli e testimonianze di un’epoca indimenticabile.