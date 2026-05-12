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Il mito di “Top Gun” incontra la realtà: l’ex Colonnello Cecconello ospite al MIV

Al Multisala Impero una serata speciale che unisce il grande cinema d'azione alla realtà del volo militare, raccontata da chi ha vissuto una vita ad alta quota

Generico 11 May 2026

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema e dell’aviazione. Mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 20.45, il MIV – Multisala Impero Varese ospiterà una serata evento straordinaria: la proiezione del cult “Top Gun” introdotta da un ospite d’eccezione, l’ex Colonnello pilota dell’Aeronautica Militare Olinto Cecconello.

Cecconello, figura di primissimo piano nel panorama aviatorio italiano, vanta una carriera eccezionale come pilota collaudatore sperimentatore. Con ben 9.360 ore di volo all’attivo, nel corso della sua lunga attività nei cieli ha pilotato oltre 150 velivoli differenti, accumulando un patrimonio di esperienze e aneddoti unico nel suo genere.

Il programma della serata

L’evento non sarà una semplice proiezione, ma un vero e proprio viaggio dietro le quinte della vita operativa dei piloti, offrendo un confronto ravvicinato tra la finzione cinematografica hollywoodiana e la realtà quotidiana:

Introduzione con immagini esclusive: Prima dell’inizio del film, il Colonnello Cecconello proietterà una serie di slide e immagini per illustrare al pubblico cosa significhi davvero, giorno dopo giorno, essere un pilota militare.

Proiezione del film: A seguire, il pubblico potrà godersi sul grande schermo le imprese aeree che hanno fatto la storia del cinema.

Spazio dibattito: Al termine della proiezione e del suo intervento, il prestigioso ospite sarà a completa disposizione in sala per rispondere alle domande, alle curiosità e agli approfondimenti del pubblico varesino.

Informazioni

La serata si terrà presso il Multisala Impero di Varese (Via Giuseppe d’Asburgo). Per informazioni sui biglietti e prenotazioni si consiglia di consultare i canali ufficiali del cinema.

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Pubblicato il 12 Maggio 2026
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