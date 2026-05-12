Il mito di “Top Gun” incontra la realtà: l’ex Colonnello Cecconello ospite al MIV
Al Multisala Impero una serata speciale che unisce il grande cinema d'azione alla realtà del volo militare, raccontata da chi ha vissuto una vita ad alta quota
Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema e dell’aviazione. Mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 20.45, il MIV – Multisala Impero Varese ospiterà una serata evento straordinaria: la proiezione del cult “Top Gun” introdotta da un ospite d’eccezione, l’ex Colonnello pilota dell’Aeronautica Militare Olinto Cecconello.
Cecconello, figura di primissimo piano nel panorama aviatorio italiano, vanta una carriera eccezionale come pilota collaudatore sperimentatore. Con ben 9.360 ore di volo all’attivo, nel corso della sua lunga attività nei cieli ha pilotato oltre 150 velivoli differenti, accumulando un patrimonio di esperienze e aneddoti unico nel suo genere.
Il programma della serata
L’evento non sarà una semplice proiezione, ma un vero e proprio viaggio dietro le quinte della vita operativa dei piloti, offrendo un confronto ravvicinato tra la finzione cinematografica hollywoodiana e la realtà quotidiana:
Introduzione con immagini esclusive: Prima dell’inizio del film, il Colonnello Cecconello proietterà una serie di slide e immagini per illustrare al pubblico cosa significhi davvero, giorno dopo giorno, essere un pilota militare.
Proiezione del film: A seguire, il pubblico potrà godersi sul grande schermo le imprese aeree che hanno fatto la storia del cinema.
Spazio dibattito: Al termine della proiezione e del suo intervento, il prestigioso ospite sarà a completa disposizione in sala per rispondere alle domande, alle curiosità e agli approfondimenti del pubblico varesino.
Informazioni
La serata si terrà presso il Multisala Impero di Varese (Via Giuseppe d’Asburgo). Per informazioni sui biglietti e prenotazioni si consiglia di consultare i canali ufficiali del cinema.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
GrandeFratello su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.