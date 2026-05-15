Il mondo del condominio varesino piange Emanuela Piccioli

Il mondo dell’amministrazione condominiale di Varese si sveglia oggi con un vuoto incolmabile. All’età di soli 54 anni, ci ha lasciati Emanuela Piccioli, stimata professionista che per anni ha rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per il settore sul territorio varesino.

Emanuela non era soltanto una collega per molti; era l’incarnazione di un modo di intendere la professione che oggi, tra trasformazioni legislative e complessità tecniche, appare prezioso e raro.

Una guida fermata e umana

Chi ha lavorato con lei la ricorda come una figura capace di guidare gli stabili con una fermezza d’altri tempi, coniugata a una sensibilità moderna e profondamente empatica. Era la voce della ragione nelle assemblee più accese e la competenza capace di risolvere i nodi tecnici più intricati.

«Sapeva che dietro ogni bilancio, ogni riparto e ogni millesimo ci sono persone, storie e sacrifici», si legge nel ricordo della redazione di Benvenuti in Condominio, che sottolinea come proprio questa profonda umanità l’avesse resa una delle amministratrici più amate e rispettate della città. «Vogliamo ricordarla così: con il suo sorriso rassicurante e quella straordinaria capacità di riportare l’ordine dove regnava la confusione».

Il cordoglio della comunità professionale

La notizia della sua scomparsa ha colpito duramente i colleghi e i tanti condòmini che negli anni hanno beneficiato della sua dedizione. Il suo esempio di integrità rimane come un faro per i giovani che si affacciano a questo difficile mestiere, segno di una crescita qualitativa della professione che a Varese porta anche la sua firma.

La redazione si stringe in un abbraccio ai familiari, ai figli e ai collaboratori di studio che hanno condiviso con lei anni di fatiche e soddisfazioni. La sua dedizione continuerà a vivere nei palazzi che ha curato con l’attenzione di chi sa che amministrare significa, prima di tutto, prendersi cura degli altri.

Le esequie

Lunedì 18 maggio alle ore 10.30 verrà dato l’ultimo saluto presso la Sala del Commiato della Casa Funeraria Zardo & Gallio di Gemonio. Al termine proseguirà per il Crematorio di Giubiano a Varese. Successivamente le ceneri verranno tumulate nel Cimitero di Gavirate.

La salma è composta presso la Casa Funeraria Zardo & Gallio a Gemonio in Via Adua 3 angolo Via Verdi (orario visite Sabato 16/05 e Domenica 17/05 dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00).