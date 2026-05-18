Il mosaico delle stoffe è il laboratorio per bambini in occasione di May Fiber

In programma domenica 24 maggio dalle ore 15.30 al Museo del Tessile, l’attività è gratuita e sarà introdotta da una visita guidata a Miniartextil

Foto di Iris,Helen,silvy da Pixabay

Parte da un’opera in particolare intitolata “Sipario” il laboratorio Il mosaico delle stoffe in programma al Museo del Tessile di Busto Arsizio in occasione della rassegna M(A)Y FIBER – Percorsi di arte e tessile tra tradizione e sostenibilità, in calendario fino a domenica 7 giugno.

L’evento è rivolto ai bambini e alle bambine di età compresa tra 5 e 12 anni e si svolgerà nel pomeriggio di domenica 24 maggio dalle ore 15.30 alle 17.

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati: è quindi necessaria la prenotazione a QUESTO LINK.

A promuovere l’iniziativa è il Servizio di Didattica museale del Comune che propone ai più piccoli di iniziare l’attività con una speciale visita guidata alla mostra “Miniartextil – Eterno desiderio” allestita presso le sale gemelle del Museo del Tessile (ingresso da via Galvani).

Dopo la visita i piccoli partecipanti potranno lasciarsi ispirare dall’opera Sipario per giocare con ritagli di stoffa e dar loro una nuova vita componendo ciascuno il proprio personalissimo mosaico di tessuto.

La prenotazione è richiesta per ogni bambino partecipante, NON per l’adulto accompagnatore, che dovrà essere presente per l’intera durata dell’attività.

Per gli adulti è richiesto il pagamento del biglietto di ingresso alla mostra, da effettuare direttamente all’ingresso.

Ritrovo presso l’ingresso della mostra “Miniartextil – Eterno desiderio” (Sale gemelle del Museo del Tessile, ingresso da via Galvani), qualche minuto prima dell’inizio dell’attività.