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Il Movimento Angelo Vidoletti striglia il comune di Varese: «Le strisce pedonali di Varese sono invisibili»

Il movimento segnala il degrado degli attraversamenti pedonali in tutta la città e chiede un piano strutturato di manutenzione

Generico 04 May 2026

Il MAV – Movimento Angelo Vidoletti  segnala lo stato delle strisce pedonali nel comune di Varese, definendolo un problema diffuso su tutto il territorio. Secondo il movimento, molti attraversamenti pedonali risultano ormai poco visibili o del tutto cancellati, con ricadute sulla sicurezza di pedoni, anziani e bambini.

«L’amministrazione comunale ha il dovere giuridico, oltre che morale, di intervenire», dichiara la leader Stefania Bardelli, che ricorda come il Codice della Strada imponga agli enti proprietari delle strade di garantire la manutenzione e la sicurezza della circolazione. Il MAV chiede un piano strutturato di manutenzione su tutto il territorio comunale.

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Pubblicato il 05 Maggio 2026
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