Il Museo della Ceramica Gianetti di Saronno inaugura l’ottava edizione del concorso CoffeeBreak.Museum

Sarà una giornata dedicata all’arte contemporanea quella di sabato 23 maggio a Saronno, con l’inaugurazione dell’ottava edizione del concorso CoffeeBreak.Museum e una serie di eventi tra il Museo della Ceramica Gianetti e la galleria Il Chiostro Arte & Archivi.

Il programma prenderà il via alle 11 negli spazi de “Il Chiostro Arte & Archivi” di via Dalmazia 9 con l’apertura della mostra “Echolalia” (Vortex), che mette in dialogo le opere dell’artista norvegese Jorunn Monrad e quelle dell’italiana Angelica Tulimiero, seconda classificata alla settima edizione del premio CoffeeBreak.Museum.

“Echolalia” tra natura e forme organiche

La mostra propone un confronto tra le opere zoomorfe di Monrad e le creazioni di Tulimiero ispirate agli elementi naturali. L’esposizione è patrocinata dall’Ambasciata di Norvegia e resterà visitabile fino al 18 giugno 2026.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la galleria Il Chiostro e il Museo Gianetti nell’ambito del progetto CoffeeBreak.Museum.

Premiazioni e mostra dei vincitori al Museo Gianetti

La giornata proseguirà alle 18.30 al Museo della Ceramica G. Gianetti di via Carcano 9 con l’inaugurazione della mostra dedicata ai vincitori dell’ottava edizione del concorso.

Durante l’evento, a ingresso gratuito, verranno assegnati premi, riconoscimenti e menzioni speciali agli artisti selezionati dalla giuria.

I vincitori finalisti che esporranno in museo sono Narciso Bresciani, Pooneh Rajabdoust Golsefidi e Antonio Sciortino.

Riceveranno invece menzioni speciali Nadia Allario, Luca D’Amato, Stefano Garoldi, Elia Serra Capizzano e Lucrezia Zaffarano.

Per la sezione giovani sono stati selezionati i progetti di Fiamma Jeker, Giorgia Le Pera e Matilde Picetti.

Le classifiche definitive e l’assegnazione dei premi saranno comunicate nel corso dell’inaugurazione.

Ospite d’onore Nada Pivetta

Ospite speciale dell’edizione 2026 sarà Nada Pivetta, artista e docente dell’Accademia di Belle Arti di Brera.

Al piano nobile del museo sarà allestita la mostra “Sculture Domestiche”, visitabile dal 23 maggio al 30 giugno. L’esposizione raccoglie circa dodici opere in ceramica, legno e bronzo che dialogano con gli ambienti e le collezioni storiche del museo.