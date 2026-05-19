Uboldo
Il musical “La Bella e la Bestia” in scena al Teatro San Pio di Uboldo
Sabato 23 maggio una bella serata con la compagnia Cuori con le Ali, che porta in scena una delle fiabe più amate. Ingresso con offerta libera e consapevole
Una serata di musica, spettacolo e solidarietà è in progaramma a Uboldo nel fine settimana. Sabato 23 maggio, alle 20.45, il Teatro San Pio ospiterà il musical “La Bella e la Bestia“, un evento organizzato da Cuori con Ali in collaborazione con l’Oratorio.
Il musical, diretto da Fabio Rux, proporrà al pubblico una rivisitazione coinvolgente della celebre fiaba, combinando recitazione, canto e danza. L’ingresso sarà libero con offerta consapevole, permettendo così a chiunque di partecipare contribuendo secondo le proprie possibilità.
L’evento punta anche a sostenere le attività di Cuori con Ali, l’associazione che da anni promuove iniziative a favore della comunità.
L’evento si terrà presso il Centro San Pio, in piazza Conciliazione 2, e per prenotare il proprio posto è sufficiente inquadrare il QR code presente nel volantino ufficiale. Per ulteriori informazioni, gli organizzatori hanno reso disponibili i contatti di Roberto (349 6346797) e Andrea (334 7799319).