Il musical “La Bella e la Bestia” in scena al Teatro San Pio di Uboldo

Una serata di musica, spettacolo e solidarietà è in progaramma a Uboldo nel fine settimana. Sabato 23 maggio, alle 20.45, il Teatro San Pio ospiterà il musical “La Bella e la Bestia“, un evento organizzato da Cuori con Ali in collaborazione con l’Oratorio.

Il musical, diretto da Fabio Rux, proporrà al pubblico una rivisitazione coinvolgente della celebre fiaba, combinando recitazione, canto e danza. L’ingresso sarà libero con offerta consapevole, permettendo così a chiunque di partecipare contribuendo secondo le proprie possibilità.

L’evento punta anche a sostenere le attività di Cuori con Ali, l’associazione che da anni promuove iniziative a favore della comunità.

L’evento si terrà presso il Centro San Pio, in piazza Conciliazione 2, e per prenotare il proprio posto è sufficiente inquadrare il QR code presente nel volantino ufficiale. Per ulteriori informazioni, gli organizzatori hanno reso disponibili i contatti di Roberto (349 6346797) e Andrea (334 7799319).