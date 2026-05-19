Il nuovo spettacolo di Filippo Caccamo fa tappa a Varese

Il tour di Filippo Caccamo passerà a Varese il 23 maggio con il suo nuovo spettacolo Fuori di Tela. Dopo tre anni di sold out nei teatri di tutta Italia a ridere delle follie tragicomiche del “mondo scuola”, Filippo Caccamo – 2 milioni e mezzo di follower tra Instagram, Facebook, YouTube e TikTok – è pronto a calcare la scena con questo nuovo show, scritto e interpretato dallo stesso Caccamo e prodotto dalla sua agenzia Talia Media in partnership con Teatro Verdi di Montecatini Terme e Essevuteatro di Firenze.

Il nuovo spettacolo si configura come una vera e propria visita guidata a un museo, con il personaggio più amato di Caccamo, La Carla, pronta a guidare gli spettatori, come fossero alunni appena scesi dal pullman, attraverso diverse sale tematiche. In ognuna di esse le opere d’arte che hanno fatto storia diventano pretesto narrativo per affrontare temi che toccano la vita di ognuno, riletti in chiave comica. Filippo e La Carla, varcato l’ingresso del museo virtuale, accompagneranno gli spettatori attraverso la sala 3.0 dedicata alla tecnologia, la sala della scuola, quella di scienze, quella per gli incontri con le famiglie e, ad ogni passaggio, collegheranno i capolavori dell’arte mondiale al vissuto quotidiano, dentro e fuori le mura scolastiche, sviluppando questa surreale uscita didattica nel modo più comico e umano possibile.

La particolarità dello show è proprio il fil rouge narrativo, originale e fuori dagli schemi, che trae ispirazione dalla storia dell’arte. Da qui il titolo Fuori di Tela: sul palcoscenico Filippo – ex insegnante e laureato in Scienze dei Beni Culturali e Storia e Critica dell’Arte – proporrà una carrellata di grandi artisti che, rompendo gli schemi, hanno segnato punti di svolta nella storia dell’arte. Tra gli altri, Lucio Fontana, con il suo celebre taglio che fa uscire l’arte dalla tela; Caravaggio, che ha inventato la fotografia moderna catturando l’immagine in fieri; e Giotto, primo a rappresentare il cielo azzurro e a far piangere le figure dipinte, inserendo emozioni nelle rappresentazioni.

Attraverso brillanti monologhi e dialoghi incalzanti, Caccamo collegherà capolavori eterni ai nostri psico-drammi quotidiani, scolastici e non, passando dalle intuizioni dei grandi Maestri alle piccole scocciature quotidiane, alle situazioni surreali e ai dialoghi non sense, intrattenendo il pubblico con curiosità, pillole di arte e, naturalmente, tantissime risate. Dagli spettatori è richiesta anche una certa attenzione perché alla fine, seppur in modo giocoso, Caccamo interrogherà.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale del Teatro di Varese