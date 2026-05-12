Varese News

Life

Il nuovo volo da Malpensa agli Usa e Mattarella che celebra la Battaglia di Legnano

I fatti principali e quelli più curiosi di martedì da ascoltare in 10 minuti

podcast notizie varesenews


850 anni fa l’esercito della Lega dei Comuni sconfisse il Barbarossa e il suo esercito. Oggi il sindaco di Legnano e la Fondazione Palio ha incontrato il presidente Mattarella che ha riconosciuto quella vittoria come simbolo di libertà e autonomia. Parliamo anche del nuovo collegamento diretto da Malpensa a Boston con una compagnia americana, del nuovo gioco da tavolo dedicato a Gallarate che si chiama Gallaropolis e di molto altro.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.