Il nuovo volo da Malpensa agli Usa e Mattarella che celebra la Battaglia di Legnano



850 anni fa l’esercito della Lega dei Comuni sconfisse il Barbarossa e il suo esercito. Oggi il sindaco di Legnano e la Fondazione Palio ha incontrato il presidente Mattarella che ha riconosciuto quella vittoria come simbolo di libertà e autonomia. Parliamo anche del nuovo collegamento diretto da Malpensa a Boston con una compagnia americana, del nuovo gioco da tavolo dedicato a Gallarate che si chiama Gallaropolis e di molto altro.