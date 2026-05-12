Il nuovo volo da Malpensa agli Usa e Mattarella che celebra la Battaglia di Legnano
I fatti principali e quelli più curiosi di martedì da ascoltare in 10 minuti
850 anni fa l’esercito della Lega dei Comuni sconfisse il Barbarossa e il suo esercito. Oggi il sindaco di Legnano e la Fondazione Palio ha incontrato il presidente Mattarella che ha riconosciuto quella vittoria come simbolo di libertà e autonomia. Parliamo anche del nuovo collegamento diretto da Malpensa a Boston con una compagnia americana, del nuovo gioco da tavolo dedicato a Gallarate che si chiama Gallaropolis e di molto altro.
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