Il parakarate di Oggiona con Santo Stefano premiato da Regione Lombardia

Mattia Allesina, Patrick Buwalda e Daniele Montanari della società sportiva Ckoss Polihandy hanno raggiunto questo pomeriggio, martedì 12 maggio, il ventiseiesimo piano di Palazzo Pirelli per ricevere un riconoscimento ufficiale dal Consiglio regionale.

I tre karateka paralimpici della società sportiva di Oggiona con Santo Stefano sono atleti di punta della nazionale FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) e si preparano per i prossimi Campionati Europei di parakarate, in programma dal 21 al 24 maggio a Francoforte. Negli ultimi anni gli azzurri si sono distinti a livello internazionale nella categoria K22, dedicata ad atleti con sindrome di Down.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha consegnato ai ragazzi la medaglia di bronzo ufficiale dedicata alla provincia di Varese. «Cuore, coraggio e passione sono le armi con cui dimostrano ogni giorno, negli allenamenti e in gara, che la disabilità non è più un ostacolo», ha dichiarato Romani. Secondo il Presidente, il percorso dei tre sportivi rappresenta un esempio di tenacia sia nella vita privata che in quella pubblica. Insieme agli atleti è stata premiata anche la società Ckoss Polihandy, reduce dalla vittoria della Coppa Italia CSEN, sottolineando l’eccellenza di una realtà che unisce l’agonismo di alto livello a una profonda cultura inclusiva.

Il gruppo, accompagnato dall’insegnante e presidente Rolando Gaido, porta avanti un modello educativo dove l’allenamento avviene in forma condivisa. «Il nostro è un centro pilota per il karate disabili e siamo stati i primi in assoluto a cominciare un percorso, dove i ragazzi, normodotati e non, si allenano tutti insieme, permettendo un’inclusione a 360 gradi», ha spiegato Gaido. Il tecnico ha ricordato inoltre la recente finale mondiale che ha visto sfidarsi proprio Allesina e Buwalda, compagni di palestra oltre che di nazionale.

Mattia Allesina, originario di Busto Arsizio, vanta tre ori europei consecutivi e il titolo mondiale conquistato a maggio in Armenia. Dal 2021 il karateka varesino occupa la prima posizione del ranking mondiale WKF. Insieme a lui brilla il talento di Patrick Buwalda, venticinquenne di Barlassina, medaglia d’argento mondiale e bronzo europeo nel 2024. A completare il trio è il trentenne Daniele Montanari di Cassano Magnago, bronzo ai campionati italiani grazie all’esecuzione del Kata Kanku Sho.

La consigliera Romana Dell’Erba, promotrice del premio, ha definito i ragazzi «atleti straordinari», spiegando che le medaglie intendono ringraziarli per i risultati ottenuti e spronarli verso le prossime sfide internazionali. Sulla stessa linea il Presidente della Commissione Sostenibilità Sociale, Emanuele Monti: «Queste medaglie hanno un valore fortemente simbolico e vogliono rappresentare l’orgoglio di tutto il Consiglio regionale per i traguardi raggiunti da questi ragazzi». Alla cerimonia hanno partecipato anche i vertici del karate lombardo e le famiglie degli atleti.