Il pararowing britannico sceglie ancora Varese: campioni olimpici in allenamento alla Schiranna
Prosegue il legame storico tra la Canottieri Varese e il GB Rowing Team con il nuovo training camp del settore pararowing che vede protagonista il campione Benjamin Pritchard
Il legame tra il GB Rowing Team e la Canottieri Varese si rinnova ancora una volta sulle acque della Schiranna. In questi giorni, la nazionale britannica di pararowing ha scelto nuovamente il lago di Varese per un training camp di preparazione, consolidando un rapporto di collaborazione che dura ormai da decenni. La presenza degli atleti d’oltremanica non è solo un appuntamento sportivo di alto livello, ma la conferma di un’amicizia storica che vede la società giallo azzurra come punto di riferimento internazionale per il canottaggio d’élite.
Campioni paralimpici alla Schiranna
Tra i protagonisti di questo raduno spicca Benjamin Pritchard, atleta di punta del movimento britannico. Pritchard arriva a Varese forte di un palmarès eccezionale: campione paralimpico a Parigi 2024 nel singolo PR1 e medaglia d’oro agli Europei 2025, occasione in cui ha siglato anche il nuovo record del mondo. La rilevanza della sua presenza è sottolineata anche dall’interesse mediatico, con un’intervista già in programma il 14 maggio con Rai International proprio dalla sede varesina.
Una “seconda casa” dal 2016
Il rapporto tra la nazionale inglese e la Canottieri Varese ha radici profonde. Già nel 2016, durante la preparazione olimpica per i Giochi di Rio, gli atleti britannici avevano definito la Schiranna la propria «seconda casa». Un legame che nel 2017 venne ufficializzato con un gesto simbolico: durante un incontro conviviale, la società consegnò all’allora head coach le chiavi della struttura, a testimonianza di un rapporto che superava la semplice ospitalità logistica per diventare una vera partnership sportiva e umana.
Lo sviluppo delle strutture giallo azzurre
In quegli anni, la Canottieri stava muovendo i primi passi per la costruzione della nuova palestra. Il GB Rowing Team non rimase a guardare, ma contribuì concretamente alla crescita del centro supportando la società con attrezzature tecniche specifiche per l’allenamento. Oggi quella struttura, completata e all’avanguardia, è il cuore pulsante dell’attività agonistica e viene regolarmente utilizzata dai campioni britannici durante i loro soggiorni varesini.
Un orgoglio per il territorio
La presenza costante di una delle federazioni più forti al mondo, sia nel settore olimpico sia in quello paralimpico, rappresenta un fiore all’occhiello per tutto il territorio. L’accoglienza della Canottieri Varese e la qualità tecnica del campo di gara del lago si confermano fattori determinanti per attrarre i grandi nomi del canottaggio mondiale, mantenendo la Schiranna al centro della mappa sportiva internazionale.
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