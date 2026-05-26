Il Parco del Ticino ai nuovi sindaci: “Insieme per la valorizzazione del nostro patrimonio ambientale”

I risultati della tornata elettorale conclusa ieri, lunedì 25 maggio, ridisegnano la composizione amministrativa di una parte del territorio del Parco del Ticino, che formula i propri auguri ai primi cittadini emersi dalle urne in tre municipalità dell’area protetta.

I messaggi istituzionali di congratulazioni raggiungono Dimitri Cassani, confermato alla guida della comunità a Casorate Sempione, Andrea Tovaglieri, eletto sindaco a Golasecca, e Sergio Berra, che assume la carica di primo cittadino a Cuggiono. Il pensiero dell’ente di tutela si estende contestualmente ai residenti di Somma Lombardo e di Vigevano. In queste due città il percorso per la scelta della nuova guida amministrativa richiede un ulteriore passaggio, con gli elettori chiamati nuovamente alle urne tra due settimane per il turno di ballottaggio.

La presidenza dell’area protetta inquadra l’esito del voto nella cornice della cooperazione tra enti locali e gestione ambientale. «Rivolgo ai nuovi amministratori eletti le congratulazioni personali e quelle dell’intero Parco del Ticino – commenta il presidente Ismaele Rognoni –. Ai Sindaci spetterà un compito importante di guida delle comunità locali, in una fase in cui il dialogo tra istituzioni e la tutela del territorio saranno sempre più centrali».

L’attività dei prossimi mesi si misurerà sulla continuità dei rapporti e sulla pianificazione condivisa tra i municipi e la struttura dell’ente. «Auguro a tutti buon lavoro – rileva in conclusione Ismaele Rognoni – nella certezza che proseguirà una collaborazione solida, concreta e costruttiva con il Parco del Ticino, nell’interesse dei cittadini e della valorizzazione del nostro straordinario patrimonio ambientale».