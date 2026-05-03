“Il peso invisibile”: a Varese un incontro su violenza psicologica e disturbi alimentari

Accendere i riflettori su una sofferenza spesso silenziosa e difficile da riconoscere: è questo l’obiettivo dell’incontro pubblico “Il Peso Invisibile – Quando la violenza psicologica diventa disagio alimentare”, in programma venerdì 8 maggio alle 20.30 alla Sala Montanari di Varese.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Anemos Italia ODV, in collaborazione con Lampi Blu, Ananke Family ETS Villa Miralago e la Rete Antiviolenza Interistituzionale di Varese, con l’intento di approfondire il legame tra maltrattamento psicologico, fragilità emotive e disturbi del comportamento alimentare.

Durante la serata interverranno professionisti di diversi ambiti per offrire strumenti di comprensione, prevenzione e supporto rivolti a famiglie, educatori e cittadini. Tra i relatori Giorgia Carabelli (biologa nutrizionista), Nicoletta Manenti (psicologa e psicoterapeuta), Maurizio Parisi (medico di base), Cinzia Fumagalli (presidente Ananke Family APS) e Martina Minari (referente scuole dell’associazione Lampi Blu). A moderare sarà Elena Bertolin, consulente legale e coach relazionale.

“Parlare di violenza psicologica significa dare voce a ferite che spesso non si vedono, ma che incidono profondamente sulla salute mentale e fisica delle persone”, spiega la presidente di Anemos Italia, Anna Marsella. “Questo incontro vuole essere un momento di ascolto, consapevolezza e prevenzione”.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Un’occasione aperta alla cittadinanza per affrontare un tema delicato e attuale, promuovendo una maggiore consapevolezza e attenzione verso forme di disagio spesso nascoste.