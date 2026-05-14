La danza nel giovedì di Radio Materia
Su www.radiomateria.it alle 21 la storia di Martina Coni a Fuori Frequenza
Giovedì su Radio Materia un appuntamento imperdibile con Fuori Frequenza e l’ospite di oggi che è Martina Coni.
21,00 Fuori Frequenza
Serata a passo di danza per Hobbet, Gian e Giuse che avranno come ospite un volto noto di pubblicità e trasmissioni. Martina Coni, bravissima ballerina di Varese, sarà in studio per raccontare la propria storia. Per interagire con l’ospite e i conduttori scrivi al 3534848857.
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