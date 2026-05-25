Il podcast live dei Provinciali a Materia: sentimenti, sesso e giovani tra internet e religione
Disponibile l'intera puntata della serata di giovedì con Mario Spiniello che ha intervistato la psicoterapeuta Chiara Tosini, il pedagogista Umberto Torre e il professore di religione Marco Triulzi
Il confronto ha coinvolto il docente di religione ed ex seminarista Marco Triulzi, il pedagogista Umberto Torre e la psicoterapeuta Chiara Tosini. Gli ospiti si sono interfacciati con gli stimoli del pubblico, che ha descritto il concetto di relazione attraverso parole chiave come connessione, benessere, condivisione e amore. La discussione ha approfondito la distinzione clinica tra l’Io, inteso come maschera relazionale verso il mondo esterno, e il Sé, che rappresenta il nucleo essenziale dell’individuo, evidenziando come la felicità dipenda dal riconoscimento reciproco di queste due istanze.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Felice su Dormiva in un bivacco nel bosco a Tradate con oltre 100 dosi di droga ma viene assolto dall’accusa di spaccio
Bustocco-71 su Auto perde il controllo e sfonda un cancello in via Vanetti a Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.