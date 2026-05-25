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Il podcast live dei Provinciali a Materia: sentimenti, sesso e giovani tra internet e religione

Disponibile l'intera puntata della serata di giovedì con Mario Spiniello che ha intervistato la psicoterapeuta Chiara Tosini, il pedagogista Umberto Torre e il professore di religione Marco Triulzi

"La sessualità e la ricerca del Sé": il dibattito dei PROvinciali nell'Agorà di Materia

Il confronto ha coinvolto il docente di religione ed ex seminarista Marco Triulzi, il pedagogista Umberto Torre e la psicoterapeuta Chiara Tosini. Gli ospiti si sono interfacciati con gli stimoli del pubblico, che ha descritto il concetto di relazione attraverso parole chiave come connessione, benessere, condivisione e amore. La discussione ha approfondito la distinzione clinica tra l’Io, inteso come maschera relazionale verso il mondo esterno, e il , che rappresenta il nucleo essenziale dell’individuo, evidenziando come la felicità dipenda dal riconoscimento reciproco di queste due istanze.

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Pubblicato il 25 Maggio 2026
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