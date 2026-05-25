Il podcast live dei Provinciali a Materia: sentimenti, sesso e giovani tra internet e religione

Il confronto ha coinvolto il docente di religione ed ex seminarista Marco Triulzi, il pedagogista Umberto Torre e la psicoterapeuta Chiara Tosini. Gli ospiti si sono interfacciati con gli stimoli del pubblico, che ha descritto il concetto di relazione attraverso parole chiave come connessione, benessere, condivisione e amore. La discussione ha approfondito la distinzione clinica tra l’Io, inteso come maschera relazionale verso il mondo esterno, e il Sé, che rappresenta il nucleo essenziale dell’individuo, evidenziando come la felicità dipenda dal riconoscimento reciproco di queste due istanze.