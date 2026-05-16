Varese News

Salute

Il Ponte del Sorriso porta al cinema la forza dell’altra metà della cura

Presentato al MIV di Varese il docufilm promosso da Il Ponte del Sorriso dedicato all’umanizzazione delle cure pediatriche

Docufilm ponte del sorriso

Un docufilm per raccontare “l’altra metà della cura”, quella fatta di sorrisi, ascolto, creatività e vicinanza ai bambini ricoverati. È stato presentato sabato 16 maggio al MIV di VareseSorrisi che curano”, il nuovo progetto cinematografico promosso da Il Ponte del Sorriso per raccontare il valore dell’umanizzazione delle cure pediatriche.

Galleria fotografica

Al MIV di Varese la prima di “Sorrisi che curano” 4 di 10
Docufilm ponte del sorriso
Docufilm ponte del sorriso
Docufilm ponte del sorriso
Docufilm ponte del sorriso

La prima proiezione del documentario, durata circa trenta minuti, ha emozionato una sala gremita di medici, operatori sanitari, volontari ed educatrici, che hanno accolto il film con un lungo applauso.

Un film sull’umanizzazione delle cure

Il docufilm mostra il lavoro quotidiano svolto accanto ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, evidenziando l’importanza di affiancare alla terapia clinica strumenti come arte, narrazione, musicoterapia, pet therapy e tecniche non farmacologiche.

Attraverso immagini e testimonianze dirette, il film racconta la collaborazione tra personale sanitario, volontari ed educatrici de Il Ponte del Sorriso nel trasformare l’ospedale in un ambiente più accogliente e vicino ai bisogni emotivi dei piccoli pazienti.

Protagonisti del documentario sono gli stessi bambini, le famiglie e tutte le figure che quotidianamente operano nei reparti pediatrici.

Un progetto prodotto a Varese

“Sorrisi che curano” è stato prodotto da Giovanni Geografo con la regia di Marco Radice di Terrainvista di Varese.

Durante la presentazione, l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Varese Roberto Molinari ha definito il film «da divulgare a tutto il mondo per il forte contenuto umano e sociale».

Anche il consigliere regionale Emanuele Monti ha espresso apprezzamento per il progetto, annunciando l’intenzione di portare il docufilm in Regione Lombardia per una proiezione a Palazzo Pirelli.

Dal Del Ponte alla diffusione nazionale

Alla prima visione era presente anche il responsabile della Direzione medica di ASST Sette Laghi Antonio Triarico, che ha ricordato il percorso avviato negli anni all’ospedale Del Ponte sul tema dell’umanizzazione delle cure pediatriche.

Tra i protagonisti delle riprese anche il Cloun Pimpa, storico volto del volontariato ospedaliero, impegnato da anni accanto ai bambini ricoverati.

Dopo questo primo evento, Il Ponte del Sorriso avvierà la distribuzione del docufilm nelle strutture sanitarie e nelle istituzioni che si occupano di infanzia, con l’obiettivo di promuovere modelli di cura sempre più attenti alla dimensione emotiva e relazionale del ricovero.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Maggio 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Al MIV di Varese la prima di “Sorrisi che curano” 4 di 10
Docufilm ponte del sorriso
Docufilm ponte del sorriso
Docufilm ponte del sorriso
Docufilm ponte del sorriso

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.