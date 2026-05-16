Il Ponte del Sorriso porta al cinema la forza dell’altra metà della cura

Un docufilm per raccontare “l’altra metà della cura”, quella fatta di sorrisi, ascolto, creatività e vicinanza ai bambini ricoverati. È stato presentato sabato 16 maggio al MIV di Varese “Sorrisi che curano”, il nuovo progetto cinematografico promosso da Il Ponte del Sorriso per raccontare il valore dell’umanizzazione delle cure pediatriche.

Galleria fotografica Al MIV di Varese la prima di “Sorrisi che curano” 4 di 10

La prima proiezione del documentario, durata circa trenta minuti, ha emozionato una sala gremita di medici, operatori sanitari, volontari ed educatrici, che hanno accolto il film con un lungo applauso.

Un film sull’umanizzazione delle cure

Il docufilm mostra il lavoro quotidiano svolto accanto ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, evidenziando l’importanza di affiancare alla terapia clinica strumenti come arte, narrazione, musicoterapia, pet therapy e tecniche non farmacologiche.

Attraverso immagini e testimonianze dirette, il film racconta la collaborazione tra personale sanitario, volontari ed educatrici de Il Ponte del Sorriso nel trasformare l’ospedale in un ambiente più accogliente e vicino ai bisogni emotivi dei piccoli pazienti.

Protagonisti del documentario sono gli stessi bambini, le famiglie e tutte le figure che quotidianamente operano nei reparti pediatrici.

Un progetto prodotto a Varese

“Sorrisi che curano” è stato prodotto da Giovanni Geografo con la regia di Marco Radice di Terrainvista di Varese.

Durante la presentazione, l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Varese Roberto Molinari ha definito il film «da divulgare a tutto il mondo per il forte contenuto umano e sociale».

Anche il consigliere regionale Emanuele Monti ha espresso apprezzamento per il progetto, annunciando l’intenzione di portare il docufilm in Regione Lombardia per una proiezione a Palazzo Pirelli.

Dal Del Ponte alla diffusione nazionale

Alla prima visione era presente anche il responsabile della Direzione medica di ASST Sette Laghi Antonio Triarico, che ha ricordato il percorso avviato negli anni all’ospedale Del Ponte sul tema dell’umanizzazione delle cure pediatriche.

Tra i protagonisti delle riprese anche il Cloun Pimpa, storico volto del volontariato ospedaliero, impegnato da anni accanto ai bambini ricoverati.

Dopo questo primo evento, Il Ponte del Sorriso avvierà la distribuzione del docufilm nelle strutture sanitarie e nelle istituzioni che si occupano di infanzia, con l’obiettivo di promuovere modelli di cura sempre più attenti alla dimensione emotiva e relazionale del ricovero.