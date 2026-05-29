Il Ponte del Sorriso scrive al presidente Fontana: “Dopo vent’anni l’ospedale Del Ponte non è ancora finito”

Dopo l’intervista al direttore generale dell’Asst Sette Laghi Moreno sui ritardi nei lavori del terzo lotto all’ospedale Del Ponte di Varese, la Presidente della Fondazione Il Ponte del Sorriso Emanuela Crivellaro scrive una dura lettera a Regione Lombardia

Gentilissimi Presidente avv. Attilio Fontana, Assessore al Welfare dr. Guido Bertolaso e Direttore Generale al Welfare dr. Mario Melazzini,

il terzo lotto dell’Ospedale Del Ponte, tante volte dato per imminente e con finanziamento già annunciato nel 2016, sembra essere passato da realtà a sogno, in un processo inverso che di solito vedrebbe i sogni diventare realtà.

La storia del polo materno infantile varesino inizia nel 2005, con un primo progetto di fattibilità, che nel 2010 diventa progetto definitivo, pagati da noi grazie ai contributi di privati e aziende, dai quali risulta fin da subito chiaro che la ristrutturazione degli edifici esistenti in piazza Biroldi deve avvenire almeno in tre fasi.

Nel 2017 viene inaugurato il padiglione più importante, il Michelangelo, seconda fase. Ma … se l’autostrada è pronta e funzionante, manca il raccordo principale, il terzo lotto appunto. Non è un di più, un’appendice tutto sommato negoziabile nella sua forma, dimensione e sostanza. É un elemento di fondamentale importanza e indispensabile per garantire tutti quei servizi previsti che oggi non sono possibili o possibili in misura ridotta.

Ma non solo! Vogliamo parlare del Padiglione Leonardo? Due piani, il terzo e il quarto, dove ci sono tanti ambulatori e la degenza delle mamme con gravidanza a rischio, non hanno ancora l’aria condizionata, che ogni anno viene inutilmente promessa, ci sono servizi igienici da incubo, ambienti che un bambino recentemente ha definito da “orror”, per non parlare della Cardiologia Pediatrica al meno uno che sembra una grotta cupa e fatiscente. Tutti luoghi sui quali non possiamo intervenire per renderli più accoglienti, se prima non vengono ristrutturati. Vogliamo ricordare che in bella vista c’è ancora un container tipo terremotati, che è la mensa dei dipendenti?

Forse la Regione dimentica che l’Ospedale del Ponte, che in questi anni, grazie al personale sanitario. nonostante le carenze strutturali, è cresciuto tanto, diventando un riferimento clinico per tutto il nord ovest della Lombardia, del Verbano e nazionale, è uno dei pochissimi ospedali materno infantili in Italia, una quindicina, che fa parte dell’AOPI (Associazione Ospedali Pediatrici Italiani), che vanta tante specialità pediatriche, alcune così eccellenti da richiamare famiglie da ogni regione. Un ospedale che, grazie a Il Ponte del Sorriso, si distingue per aver fatto di arte, creatività, immaginazione, fantasia e narrazione gli strumenti non farmacologici da affiancare a quelli farmacologici e clinici, che personale sanitario, educatrici e volontari in perfetta sinergia, utilizzano per un ospedale che non solo cura ma si prende cura.

21 anni dall’inizio, 16 anni dalla progettazione definitiva, 10 anni dall’annuncio dei finanziamenti per la terza fase, 6 Direttori Generali sono i numeri di uno scandalo che grida vergogna al Sistema Sanitario Lombardo.

Senza perdere un minuto di più vanno stanziati i soldi necessari non solo per il terzo lotto senza alcun ridimensionamento ma anche per la sistemazione del padiglione Leonardo e per una dignitosa mensa ai dipendenti.

Un atto dovuto a tutti coloro che attendono da oltre 20 anni: ai bambini, alle mamme e alle donne che hanno bisogno dell’Ospedale Del Ponte per la loro salute, alla popolazione che tanto lo sostiene con lungimiranza sulle sue potenzialità, a tutto il personale sanitario che si prodiga ogni giorno a garantire le migliori cure e che merita spazi più adeguati.

In Lombardia, quando un progetto non viene completato mai, si dice che è come “el Domm de Milan”. Non vorremo che ci volessero dei secoli per finirlo!

Buona giornata.

Emanuela Crivellaro

Il Ponte del Sorriso