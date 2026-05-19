Varese News

Gallarate/Malpensa

Il Ponti di Gallarate tra i finalisti del contest letterario Comix Mashup Games al Salone del Libro di Torino

Un momento che ragazzi e docenti definiscono indimenticabile, al termine del contest

Generico 18 May 2026

C’erano anche i ragazzi e le ragazze del Ponti di Gallarate tra i finalisti del contest letterario Comix Mashup Games, che nella giornata di lunedì hanno portato la loro creatività sul palco del Salone del Libro di Torino, dove si è disputata la fase conclusiva della competizione, suddivisa tra medie e superiori e con partecipanti provenienti da tutta Italia.

La finale si è articolata in due momenti intensi e coinvolgenti. Nella prima fase i ragazzi hanno dovuto scrivere in soli dieci minuti un tautogramma sul tema “Il mondo salvato dai ragazzi”, mettendo alla prova velocità, fantasia e padronanza della parola. La seconda fase ha visto le performance sul palco: i partecipanti hanno cantato la loro canzone qualificante, Sarà perché sogniamo — ispirata al celebre brano Sarà perché ti amo e arricchita da riferimenti letterari e citazioni dai grandi autori della nostra tradizione. Alcuni ragazzi hanno interpretato figure come Dante, Cavalcanti, Montale, Ungaretti e Leopardi, con coreografie studiate nei minimi dettagli e travestimenti originali che hanno reso la performance ancora più suggestiva.

Le docenti Anna e Maria Paola Moretti, che hanno coordinato il lavoro, sottolineano come sia stato un percorso lungo e impegnativo, ma di grande soddisfazione. «Vedere i ragazzi collaborare tra le diverse sezioni, conoscersi meglio e diventare più amici è stata una ricaduta estremamente positiva» spiegano. Anche gli studenti parlano di un’esperienza indimenticabile, apprezzando soprattutto la possibilità di inventare coreografie, sperimentare travestimenti e lavorare insieme in modo creativo.

Generico 18 May 2026

Una giornata che ha celebrato la letteratura, la musica e la collaborazione tra studenti, trasformando il Salone del Libro in un palcoscenico di talento e passione.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.