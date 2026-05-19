Il Ponti di Gallarate tra i finalisti del contest letterario Comix Mashup Games al Salone del Libro di Torino
Un momento che ragazzi e docenti definiscono indimenticabile, al termine del contest
C’erano anche i ragazzi e le ragazze del Ponti di Gallarate tra i finalisti del contest letterario Comix Mashup Games, che nella giornata di lunedì hanno portato la loro creatività sul palco del Salone del Libro di Torino, dove si è disputata la fase conclusiva della competizione, suddivisa tra medie e superiori e con partecipanti provenienti da tutta Italia.
La finale si è articolata in due momenti intensi e coinvolgenti. Nella prima fase i ragazzi hanno dovuto scrivere in soli dieci minuti un tautogramma sul tema “Il mondo salvato dai ragazzi”, mettendo alla prova velocità, fantasia e padronanza della parola. La seconda fase ha visto le performance sul palco: i partecipanti hanno cantato la loro canzone qualificante, Sarà perché sogniamo — ispirata al celebre brano Sarà perché ti amo e arricchita da riferimenti letterari e citazioni dai grandi autori della nostra tradizione. Alcuni ragazzi hanno interpretato figure come Dante, Cavalcanti, Montale, Ungaretti e Leopardi, con coreografie studiate nei minimi dettagli e travestimenti originali che hanno reso la performance ancora più suggestiva.
Le docenti Anna e Maria Paola Moretti, che hanno coordinato il lavoro, sottolineano come sia stato un percorso lungo e impegnativo, ma di grande soddisfazione. «Vedere i ragazzi collaborare tra le diverse sezioni, conoscersi meglio e diventare più amici è stata una ricaduta estremamente positiva» spiegano. Anche gli studenti parlano di un’esperienza indimenticabile, apprezzando soprattutto la possibilità di inventare coreografie, sperimentare travestimenti e lavorare insieme in modo creativo.
Una giornata che ha celebrato la letteratura, la musica e la collaborazione tra studenti, trasformando il Salone del Libro in un palcoscenico di talento e passione.
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