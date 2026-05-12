Il Premio Chiara rilegge gli anni ’80: a Villa Recalcati il cinema americano secondo Matteo Inzaghi

Sabato 16 maggio il giornalista e critico cinematografico – in dialogo con il docente dell’Insubria Gianmarco Gaspari – presenta il suo libro “Flashback” in dialogo con Gianmarco Gaspari: un viaggio tra film, serie TV e politica dell’era Reagan

Il calendario del Premio Chiara – Festival del Racconto entra nel vivo con un appuntamento che promette di rileggere un decennio iconico sotto una luce inedita: quello degli anni ’80. Sabato 16 maggio, alle 17, le sale di Villa Recalcati a Varese ospiteranno la presentazione di “Flashback“, l’ultimo libro di Matteo Inzaghi, edito da De Piante.

Non si tratta però della solita operazione nostalgia legata a quegli anni: il volume propone infatti un’indagine profonda su come il cinema e la televisione americani di quel periodo abbiano saputo interpretare e riflettere le trasformazioni politiche e sociali dell’era Reagan, dal post-Vietnam alla rivoluzione estetica dell’audiovisivo. A parlarne con l’autore sarà Gianmarco Gaspari, docente dell’Università dell’Insubria ed esperto di letteratura, che aiuterà a sviscerare il legame tra l’approccio artistico dei grandi registi del tempo e il contesto storico di riferimento.

I protagonisti dell’incontro sono due figure di primo piano del panorama culturale cittadino. Matteo Inzaghi, giornalista professionista e storico direttore di Rete 55, porta nel libro la sua competenza di critico cinematografico e docente, mentre Gaspari, già alla guida del Centro Nazionale Studi Manzoniani, offrirà una sponda accademica per un dialogo che si preannuncia denso di spunti.

L’evento, che si terrà a Villa Recalcati, sede della Provincia, in piazza Libertà a Varese con ingresso libero, è una tappa del percorso che porterà verso la finale di ottobre del premio Chiara.