Il presidente Attilio Fontana a Saronno per celebrare il 50° anniversario dell’Istituto Prealpi
Venerdì 8 maggio il presidente della Regione Lombardia parteciperà alla cerimonia organizzata per il cinquantesimo anniversario dell’Istituto Prealpi di Saronno
Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sarà a Saronno nella mattinata di venerdì 8 maggio per partecipare alla cerimonia dedicata ai 50 anni di attività dell’Istituto Prealpi, storica scuola paritaria cittadina fondata nel 1975.
L’appuntamento è in programma dalle 10 alle 11 al Nuovo Cinema Teatro Prealpi di piazza Prealpi 1 e vedrà la presenza delle autorità cittadine, degli studenti delle classi quarte e quinte e dei rappresentanti dell’istituto.
L’iniziativa celebra il cinquantesimo anniversario della fondazione della scuola, nata nel 1975 e cresciuta nel tempo fino a diventare un punto di riferimento formativo per il territorio.
L’evento sarà l’occasione per ripercorrere la storia dell’istituto e il suo ruolo nella formazione degli studenti del territorio saronnese.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
GrandeFratello su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Gian Battista su Meno letti, più specializzazione: come sono cambiati gli ospedali varesini negli ultimi vent'anni
Felice su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.