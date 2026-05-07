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Saronno/Tradate

Il presidente Attilio Fontana a Saronno per celebrare il 50° anniversario dell’Istituto Prealpi

Venerdì 8 maggio il presidente della Regione Lombardia parteciperà alla cerimonia organizzata per il cinquantesimo anniversario dell’Istituto Prealpi di Saronno

Attilio Fontana

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sarà a Saronno nella mattinata di venerdì 8 maggio per partecipare alla cerimonia dedicata ai 50 anni di attività dell’Istituto Prealpi, storica scuola paritaria cittadina fondata nel 1975.

L’appuntamento è in programma dalle 10 alle 11 al Nuovo Cinema Teatro Prealpi di piazza Prealpi 1 e vedrà la presenza delle autorità cittadine, degli studenti delle classi quarte e quinte e dei rappresentanti dell’istituto.

L’iniziativa celebra il cinquantesimo anniversario della fondazione della scuola, nata nel 1975 e cresciuta nel tempo fino a diventare un punto di riferimento formativo per il territorio.

L’evento sarà l’occasione per ripercorrere la storia dell’istituto e il suo ruolo nella formazione degli studenti del territorio saronnese.

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Pubblicato il 07 Maggio 2026
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